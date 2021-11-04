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馬斯克為何大吟《七步詩》？　彭博曝「他在暗喻這件事」

▲▼ 特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克（Elon Musk）在推特上發布《七步詩》，讓全球網友一頭霧水。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

特斯拉、SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）高居全球首富，一舉一動牽動全球投資市場。他2日在推特上發文，首先寫下「人類」（Humankind），接著就是曹植《七步詩》的中文，沒有任何說明或翻譯，引爆網友熱議。《彭博社》指出，此舉可能是為了致敬虛擬貨幣狗狗幣（Dogecoin）和柴犬幣（Shiba Inu）的爭端。

《彭博社》簡略介紹了曹丕與曹植的故事，內文寫道，曹丕甫獲加冕為王時，懷疑更受歡迎的弟弟曹植可能篡位，因此迫使對方寫下這首詩，以示清白之心。由於本詩內容描述兄弟嫉妒鬥爭，因此讓一些推特網友認為，可能在暗指2款虛擬貨幣之間的競爭關係。

▲▼美國,特斯拉,電動車,創辦人馬斯克(Elon Musk) 。（圖／路透社）

▲馬斯克多次表示自己很愛狗狗幣。（圖／路透社）

馬斯克一直在推特上大力支持狗狗幣，而最新推出的柴犬幣同樣也以狗狗及迷因（meme）作為靈感來源，市值卻已經超過狗狗幣，導致雙方支持者一直為此針鋒相對。

CNBC報導，馬斯克曾解釋自己為何支持狗狗幣，「我在特斯拉及SpaceX生產線上認識的人們之中，很多都擁有狗狗幣，他們不是財經專家或矽谷科技新貴。這就是我決定支持狗狗幣的原因，因為它就像是人們的虛擬貨幣」。

他在另一次採訪中說，「狗狗幣是做為一個笑話被發明出來的，本質上是為了嘲諷虛擬貨幣……最諷刺的結果是什麼？這個貨幣一開始只是笑話，實際上卻變成真正的貨幣」。

馬斯克吟曹植《七步詩》　中文發推「煮豆燃豆萁」！國外網友看傻

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