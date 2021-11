世糧署回應了！未來幾天將提詳細計畫　就是要馬斯克捐1857億

▲特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

聯合國世界糧食計畫署(WFP)日前點名特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)指出,只要他2%的財產就能解決全球飢餓問題;而馬斯克也反嗆,只要WFP清楚說明資金會如何使用,他就立刻賣股票捐款。世糧署署長比斯利4日在推特表示,未來幾天就會給出詳細計畫。

比斯利(David Beasley)4日在推特張貼了一份關於資金運用的計畫摘要,並標記馬斯克的帳號指出,目前「避免43國共4200萬名處於飢荒邊緣民眾陷入危機」的系統已經準備到位,總共需要66億美元(約台幣1857億元)的資金來擴大規模,未來幾天就會公布一份更詳盡的計畫。

.@elonmusk Simple snapshot of plan: https://t.co/GREs9ySnLw



Extensive detailed plan to follow in days ahead.