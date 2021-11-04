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世糧署回應了！未來幾天將提詳細計畫　就是要馬斯克捐1857億

▲▼特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

聯合國世界糧食計畫署（WFP）日前點名特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）指出，只要他2％的財產就能解決全球飢餓問題；而馬斯克也反嗆，只要WFP清楚說明資金會如何使用，他就立刻賣股票捐款。世糧署署長比斯利4日在推特表示，未來幾天就會給出詳細計畫。

比斯利（David Beasley）4日在推特張貼了一份關於資金運用的計畫摘要，並標記馬斯克的帳號指出，目前「避免43國共4200萬名處於飢荒邊緣民眾陷入危機」的系統已經準備到位，總共需要66億美元（約台幣1857億元）的資金來擴大規模，未來幾天就會公布一份更詳盡的計畫。

WFP日前公開點名全球首富馬斯克，只要捐出60億美元（約台幣1680億元），也就是總資產2％，就能幫助解決全球飢荒問題。馬斯克也透過推特做出回應，若世界糧食計畫署說清楚會如何使用這筆錢，「我就立刻賣掉特斯拉股票並捐出。」

比斯利接著回應，希望能夠面對面和馬斯克對談，而不是透過推特文字一來一往，「你去年生產了50萬輛特斯拉，而我們用將近200億份糧食養活1.15億人，你知道如何製造汽車，而我知道如何餵飽人們，我們有幾十年的經驗、系統和行動，我期待向你展示我們是如何做到的，也許你能幫助我們做得更好。」

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