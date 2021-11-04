前國會助理淪共諜！竟找駭客「偷蔡英文病歷」

▲陳惟仁共諜案二審判刑10月。（圖／記者劉昌松、羅志華攝）



記者吳銘峯／台北報導

曾擔任立委國會助理的陳惟仁，2012年間被大陸情報單位吸收，在台發展共諜組織，刺探機密，陳男陸續吸收另2名立委助理，多方刺探情報。甚至在2017年間，還找駭客打算竊取蔡英文總統的病歷資料。一審將陳男判刑10月與3月（得易科罰金），上訴二審後，高院僅將他判刑10月。可上訴。

判決指出，陳男2012年間結識化名「黃冠龍」之大陸情報人員，受金錢的利誘，開始在台發展共諜組織。他先吸收林姓、李姓2名國會助理，共同發展組織。2015年間，他打算吸收張姓國會助理進入組織，但張男不願意；而透過張男，他又結識國家政策研究基金會陳姓助理研究員，並順利吸收陳姓助理研究員成為組織成員。陳姓助理研究員幫忙搜集中國國民黨國政會內部關於國共論壇等「非公務機密資料」。

隔年陳男又與李男共同遊說某李姓記者，希望吸收對方進入組織，但也遭到拒絕。2018年間，陳男又打算吸收柯姓立委的彭姓隨扈，但對方也拒絕。2017年6月起，陳男收到大陸地區「黃冠龍」指示，要他設法找駭客，以政府部門資訊管理系統漏洞，查詢蔡英文總統的健保就醫病歷等資料。陳男及李南找上黃姓駭客，說明大陸地區願出高價，購買相關資料，要駭客發揮專長，但黃姓駭客拒絕。

案經檢調單位查獲，檢方對陳惟仁與林姓、李姓國會助理，依照違反《國家安全法》提起公訴。法院審理期間，李男過世，最後一審法院將陳男判刑10月與3月（得易科罰金），將林男判刑5月，得易科罰金15萬元。林男一審判決後放棄上訴，僅陳男一人上訴第二審。

二審高等法院於4日宣判，僅認定陳男在發展共諜組織方面有罪，維持有期徒刑10個月。至於刺探蔡英文病歷部分，高院根據已歿的李男供詞，認為駭客自始就拒絕，故被告等人的行為尚未達著手階段，故此部分改判無罪。