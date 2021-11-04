批蔡英文論文造假告教育部要資料　台大教授賀德芬敗訴

▲台大法律系名譽教授賀德芬認為總統蔡英文的倫敦政經學院博士論文造假。（資料照片／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

總統蔡英文的「論文門」風波引發論戰，台大法律系名譽教授賀德芬去年申請調閱蔡英文在政大的相關資料，不服教育部以「機密封存30年」等理由回絕，提起行政訴訟要求教育部撤銷相關資料的機密封存，並須賠償她1000萬元，台北高等行政法院一審今判賀德芬全部敗訴，可上訴。

蔡英文「論文門」事件糾結於她在1984年獲頒的倫敦政治經濟學院法學博士學位，究竟有無依程序完成博士論文。賀德芬於2019年5月公開質疑看不到這份論文內容，儘管蔡英文同年7月當眾秀出蓋有鋼印的畢業證書正本，倫敦政經學院也聲明蔡英文的博士學位是真的、博士論文存放在學院內，外界懷疑的聲浪仍未平息。

賀德芬認為蔡英文沒有取得倫敦政經學院的法學博士學位卻造假，被蔡英文指控涉嫌誹謗，賀德芬去年（2020年）9月向教育部申請調閱蔡英文在政大任教的人事檔案，想證明自己的調查結論沒錯，但被教育部以相關資料均為機密、「機密封存30年」至2049年為止等理由拒絕。

賀德芬不服蔡英文任教大學的資料保密期間竟比照國家絕對機密，向台北高等行政法院提起行政訴訟，，主張教育部違反《國家機密法》、《政府資訊公開法》等規定，不但要求教育部撤銷封存機密，並應賠償她1000萬元，今被台北高等行政法院判決敗訴。賀德芬被蔡英文提告一案，已獲不起訴處分。

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