六都市長人選由蔡英文徵召　鄭文燦「中央或我無預定人選」維持開放

▲民進黨六都市長人選將由黨主席蔡英文提名、徵召產生，桃園市長鄭文燦4日表示，按照過去黨內機制，主席會衡量可能人選推出最好最強人選，我沒口袋人選，採開放態度。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對民進黨下屆六都市長人選將由黨主席蔡英文提名徵召方式產生，但引來不少黨內人士不滿。桃園市長鄭文燦4日受訪時表示，未來六都市長人選，需要由主席依照徵召辦法向中執會提出徵召人選。按照過去黨內機制，主席會充分徵詢各方意見，推出最好與最強候選人，「基本上我沒有任何預定口袋人選，我們維持開放的態度」。

鄭文燦指出，民進黨中執會經過討論與議決，未來六都市長人選，需由主席依照徵召辦法向中執會提出徵召人選。按照過去黨內機制，主席會充分徵詢各方意見，也會衡量可能人選情況，會參考各種指標推出最好、最強候選人，但目前還沒有進入實質討論，不管是中央或是我本人都沒有任何預定的口袋人選，我們的態度是維持開放的。

外傳民進黨可能避免在公投之下，黨內廝殺是否過於嚴重？

鄭文燦強調，初選的提名機制也是我們黨的提名機制之一，都是一樣的，大家都需要有共識。不論是任何一種競爭類型，最終都是要團結對外，爭取最好的民意支持，這個機制是一個產生候選人的方法而已。

【更多新聞】

►中山高南下林口路段火燒車 駕駛驚險逃生！一度回堵5公里

►欠40萬賭債遭押走！電擊痛毆3小時打斷腿 7煞下場曝

►不只1人受害！國中籃球教練邀球員到住處按摩 趁機摸下體挨告