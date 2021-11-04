影／「現代民族音樂之父」郭芝苑百歲冥誕　蔡英文親錄影片致意

記者陶本和／台北報導

有台灣「現代民族音樂之父」重量級地位的已故作曲家郭芝苑，今年百歲冥誕，為紀念他的貢獻與成就，在北中南及線上舉辦共4場紀念音樂會。對此，總統蔡英文也親自現身錄製影片，向郭芝苑致敬。蔡英文表示，郭老師在世的時候，她曾到苗栗苑裡拜訪，和老師從音樂創作，聊到在地關懷，感受到郭老師對創作的堅持，更體會到他藉由音樂，傳達對台灣這片土地的熱愛。

在此次的紀念活動登場前，蔡英文特別透過錄製影片的方式表達致敬，她指出，郭老師除了創作演出，也在地方推廣音樂文化、指導合唱團，把台灣的文化藝術，發揚光大，他的音樂和精神，也對台灣文化帶來深遠的影響。讓我們一起懷念郭芝苑老師，也謝謝他，一生為台灣文化奉獻努力。

同時，文總也表示，今年不僅是1921年成立的台灣文化協會百年紀念，也是郭芝苑的百歲冥誕。郭芝苑是首位將大量台灣文化作為元素融入音樂作品的作曲家，更在台灣接觸西洋古典音樂之初，成為首位在台灣發表管弦樂曲、完整歌劇、協奏曲的作曲家。

文總指出，除古典樂之外，郭芝苑也是台灣少數全能的音樂家，有時也寫流行樂、電影配樂。代表作有台語藝術歌曲「紅薔薇」、曾獲1987年金鼎獎作曲獎的台灣第一首鋼琴協奏曲「小協奏曲-為鋼琴與弦樂團」、交響樂「唐山過台灣」等，而管弦樂組曲〈回憶〉，則堪稱為代表，郭芝苑曾獲頒吳三連音樂類藝術獎、兩度獲頒國家文藝獎。

文總表示，為紀念郭芝苑百歲誕辰，郭芝苑音樂協進會舉辦一系列音樂會，包括即將登場的11月5日下午3點線上音樂會，將由演奏家蘇顯達、盧易之、黃莉錦、鄭又瑄、阮秀慈、劉丞緯等攜手共同演出郭芝苑的作品，民眾可透過協辦單位文化總會的YouTube、Facebook專頁及「郭芝苑-台灣現代民族音樂之父」臉書粉專、民視FTVN Live 53、四季線上4gtv等平台觀賞。

另外，郭芝苑音樂協進會也預定在11月7日下午，重返郭芝苑位於苗栗苑裡的故居，舉辦「故居音樂會」（該活動為邀請實名制）；「頌．台灣樂 郭芝苑百歲誕辰音樂會」則分別於11月21日下午14時30分在高雄衛武營音樂廳、12月7日晚間19時30分在台北國家音樂廳舉行，開放民眾購票入場，售票資訊可洽「郭芝苑-台灣現代民族音樂之父」臉書粉專。

▼蔡英文曾於2011年拜訪郭芝苑。（圖／文總提供）

