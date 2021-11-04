蔡英文接見歐洲議會官方訪問團　期待建立「對抗假訊息的民主聯盟」

▲歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」特別委員會訪台， 蔡總統與主席古斯曼（Raphaël Glucksmann）合影。（圖／翻攝蔡英文臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

總統蔡英文4日接見歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」特別委員會訪問團，感謝歐洲民主夥伴對台灣的強勁支持，也期待建立對抗假訊息的民主聯盟，相信未來，台灣和歐盟會持續在各領域深化合作，共同讓友好關係穩健發展。

蔡英文在臉書發文表示，歡迎歐洲民主夥伴訪問台灣，今天歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」特別委員會的古斯曼主席（Raphaël Glucksmann）率領13人訪團來到總統府。這是歐洲議會史上，第一次派遣官方代表團訪問台灣，成員包括7位跨黨團議員，對台歐盟關係來說意義非凡。

蔡英文強調，大家印象都很深刻，上個月，歐洲議會第一次高票通過「台歐盟政治關係暨合作」報告，不僅成為全國焦點，更讓我們深切感受到，歐洲民主夥伴對台灣的強勁支持。今天的會面，除了向訪團表達感謝，「我也談到台灣因應複合式威脅及假訊息的做法」，透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），跟許多國家強化國際執法合作，防範假訊息的危害。

蔡英文呼籲，我們也期待，建立對抗假訊息的民主聯盟。台灣不僅與印太國家合作，也願意與歐洲朋友分享經驗，一起確保民主自由的生活方式。相信未來，台灣和歐盟會持續在各領域深化合作，共同讓友好關係穩健發展。