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將知識變現！新北市圖推「振心閱讀」　放大五倍券升級VIP

▲將知識變現！新北市圖推「振心閱讀」 放大五倍券升級VIP。（圖／新北市立圖書館提供）

▲將知識變現！新北市圖推「振心閱讀」，放大五倍券升級VIP。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

沒抽中加碼券別失望！新北市立圖書館11月特別推出「振心閱讀」活動，除了將每個人的借書冊數提高至30冊，並且加碼推出「閱讀好禮包」，邀大家一起將知識變現，放大閱讀量！即日起至12月底，只要到新北市任一圖書分館借書，便可以幫自己製造抽獎機會，還可以升級為VIP讀者，讓身心靈也能獲得滿足。

響應政府五倍券，加上「雙11」即將到來，為鼓勵大家在疫情漸緩後多閱讀好書，趕走疫情期間的煩躁與不安，新北市立圖書館特別在11月推出「振心閱讀」活動，除了提高每個人的借閱冊數上限至30冊，同時加碼超值閱讀方案，邀民眾一起將知識變現，放大自己的五倍券。

新北市圖書館表示，民眾只要在11月至12月期間，到新北市立圖書館任一分館借閱書籍累計達50本，便有機會可以升級為圖書館的VIP讀者，享有個人借書50冊的尊榮閱讀優惠，另外還可以參加抽獎，有機會可以抽中包括mooInk Plus閱讀器、Switch Lite、5000-500元商品卡、Aesop禮盒、藍芽耳機、以及新北市立圖書館經典悠遊卡等多項閱讀好禮。

另外，針對小讀者，新北市立圖書館也特別規劃了專屬13歲以下小朋友的「小小閱冠王」活動，小朋友只要在11至12月，每月借10本書，便有機會可以抽兒童相機，還可以線上答題參加「博士先修班」活動，抽200元商品卡。

迎接雙11活動，新北分區資源中心也與臺北市分區資源中心合作，加碼推出「借書集點」活動，即日起至11月30日止，只要於新北與臺北兩處資源中心，單次共借滿5本書，便可參加集章活動，集滿6個章，便可獲得精美禮品，還可參加抽獎，獎品包括健康免油氣炸鍋、鬆餅機、車用空氣清淨機、瑜珈運動4件組、隨身碟、帆布手提袋等。活動資訊及參加方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868。

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