新北當季茭白筍新鮮開賣　五倍券買1送1超優惠輕鬆帶回家

▲新北當季茭白筍新鮮開賣。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

每年10月至11月為新北茭白筍盛產季節，此時的茭白筍潔白如玉、鮮嫩欲滴，是新北茭白筍最佳賞味季節，三芝區農會為推廣在地優質茭白筍以及回饋市民朋友，特別與姊妺會三重區農會合作，推出茭白筍促銷優惠活動，3日起至三芝、三重區農會超市，以紙本五倍券購買新北茭白筍（1斤裝），可享買1送1優惠，共限量1000組，售完為止。

三芝區是新北茭白筍的主要產區，一年產量可達1200公噸，至少可創造2億元商機，三芝茭白筍品種主要為赤殼種，不僅在外觀有明顯特色，更因一年僅收成一次，擁有充足時間生長與成熟，吃起來口感特別扎實，加上三芝的涼爽氣候及優質水源，孕育出來茭白筍特別飽滿細緻，味道特別鮮甜，廣受消費者歡迎。

▲五倍券購買新北茭白筍享買1送1優惠。

三芝區農會理事長林義信表示，茭白筍蘊含豐富的維生素A、C及鉀，且高纖、低熱量，是一種非常健康的食材，產季期間歡迎大家來三芝遊玩，品嘗健康美味茭白筍，欣賞筍田好風光。他說，都市型農會肩負產銷調節任務，本次很榮幸能與三芝區農會一起推廣優質茭白筍，讓更多人品嘗到當季茭白筍的美味。

農業局長李玟表示，新北農產包山包海、豐富多元，各季節均有當令農特產品，值得大家來嚐鮮，歡迎市民朋友們領到五倍券多多到農會超市，購買新北優質農產，或利用「美味農業得來速」線上訂購在家開伙，一起支持新北農業。

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