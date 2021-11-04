人倫悲劇！烏日男持刀猛刺癌父奪命　檢相驗「左胸3刀致命傷」

▲鄭男胞姊（左1）今配合檢察官調查，神情哀戚。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市烏日區鄧姓男子，1日傍晚在住處涉嫌持刀猛刺60多歲癌末父親，鄧男胞姊返家後發現父親倒臥客廳血泊中，趕緊將其送醫，仍不幸宣告不治。台中地檢署檢察官4日下午2時率法醫相驗，發現鄧父左胸有2、3處由尖型利器造成的傷口，疑是致命傷；胞姊對於家庭陷入悲劇相當哀傷，在殯儀館頻頻落淚，不願受訪。

警方調查，鄧男（37歲）患有精神疾病，與胞姊、父親同住，姊姊負責外出工作養家，鄧男則在家照顧癌末父親。1日下午5時許，鄧男不知何故突情緒失控，持刀猛刺父親胸口，造成父親全身受有多處刀傷，倒臥在血泊中，而鄧男疑受到驚嚇，隨後便騎車逃逸，直至姊姊下班回家後，才發現倒在客廳的父親，趕緊將他送醫並報警。

警方根據鄧男留在家裡的外套和手套上沾有死者血跡，認涉有重嫌，於是根據機車騎經路線，調閱路口監視器，在南區一家商店前發現機車，經埋伏至隔天清晨4點，待鄧男一出現，立即上前逮人。至於凶器，警方未在鄧男家中尋獲，懷疑是被鄧帶出門丟棄，正積極搜尋中。

家屬向警方表示，鄧男長期服用精神方面藥物，鄧男落網後，面對偵訊前言不對後語，矢口否認殺人，警方訊後依殺人罪嫌移送台中地檢署；檢方依鄧男所犯殺害直系尊親屬罪，涉案情節重大，所犯本刑為5年以上之重罪，有逃亡之虞，向台中地院聲請羈押獲准。

檢察官今下午會同法醫到台中殯儀館解剖驗屍，據悉，死者左胸口有2、3處刀傷，疑是致命傷。鄧男胞姊、姊夫也到場配合檢察官調查，姊姊等候通知時，不斷落下眼淚，面對家庭劇變非常難過。

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