逃跑吧好兄弟娜娜公墓探險真相超衝擊？！烏日公園絕美綠地「好可怕秒變好好拍」

▲節目「逃跑吧好兄弟」中以「娜娜」扮相登場的曾子余，此次出發台中烏日第四公墓探險，沒想到公墓絕美變身為「東園稻田森林公園」，花卉和農田交織的景色優美。（圖／記者黃克翔攝，下同）

地方中心／綜合報導

一般人聽到公墓第一反應多半是心驚驚，但也有一票大膽的人對禁忌場所充滿好奇心，想一探究竟，像是外景綜藝「逃跑吧好兄弟」就陪伴網友走遍台灣無數個靈異事件瘋傳的廢墟、引起熱烈討論，雖然節目己於今年初停播，不過其中總是以絕美「娜娜」扮相登場的曾子余，又再次受到委託重操舊業，前往坐落於農田與工廠間的台中烏日第四公墓，想知道到底能夠感應到哪些奇妙現象，沒想到「真相」讓他大受衝擊、直呼不可思議！

▲台中市政府將原第四公墓重新打造為「東園稻田森林公園」。（圖／台中市政府提供）

娜娜大驚！公墓外景之旅變公園美拍通告

因為一抵達現場，娜娜根本遍尋不著半點墓地痕跡，台中烏日第四公墓彷彿「人間蒸發」了一樣，娜娜眼前只看到翠綠草地、粉嫩花朵和公園廣場，還有色彩繽紛的行人坐椅、大人小孩都可以玩的健體設施，視線展開可見綠地中的人行道與一旁平坦的柏油路不斷向前延伸，不遠處一塊塊綠油油的稻田，當風吹來便漾起一波波綠色浪花，整片風景宛如藝術家筆下透著寧靜氛圍的田野風景畫，令人相當心曠神怡、相當陶醉。原來這一切都是台中市政府「搞的鬼」將第四公墓遷葬，原地轉型重新打造為「東園稻田森林公園」，成為烏日東園周邊農田與工廠間的第一座公園綠地，為在地居民們帶來嶄新的運動、聊天、散步等綠色休閒生活場所。

▲「東園稻田森林公園」成為居民運動、聊天、散步的休閒生活場所。（圖／台中市政府提供）



網美必拍景點推薦 公園裝置意象、絕美綠地

發現1.95公頃的烏日區第四公墓變身擁有絕美綠林的「東園稻田森林公園」後，娜娜的恐懼一秒煙消雲散，立馬化身網美啟動美拍模式，到處都想留下最美身影！公園必拍場景：鋪設約1.4萬平方公尺大草皮地，娜娜在草地上又坐又趴，勾腿加上招牌網美俏皮笑容，身在美景之中的好心情全寫在臉上。

▲公園連綿綠意激起娜娜的網美魂，立刻來組草地美照三連拍。

東園稻田森林公園全場域種植超過2.45萬株植栽，綠意盎然充滿生機，當愜意漫步在公園的娜娜發現草皮上大大的公園名字樣時，立刻當個最稱職的旅客拍張到此一遊照，還不忘擺起名模凹腰pose，散發時尚魅力成為整座公園的最強「嬌點」。公園各處設置讓人休息的坐椅，紅黃藍綠的鮮豔色彩就是最吸睛的美照場景，娜娜也沒放過，在坐著歇腿、整理儀容時，也順勢再拍了好幾組精彩照片。







▲東園稻田森林公園的地景裝置字樣，讓娜娜又忍不住狂擺姿勢拍美照。





▲悠閒在公園漫步，走累了隨時有坐椅供遊人休息，多彩的顏色也成為娜娜最佳的拍攝道具。

在東園稻田森林公園全新的休憩場域中，還設置了單槓等體健設施，讓娜娜忍不住玩了起來；娜娜還跑到公園旁，因台中市府燙平專案可以讓你在重新鋪設不久的柏油路上旋轉、跳躍，公園美景讓他拍了超多好看照片，雀躍興奮的心情需要盡情釋放；公園綠意展延至一旁的青綠稻田中，遼闊令人放鬆身心的景致也是隨著季節變化，而產生不同場景的的必拍紀念點。未來市府預計將公園納入更多休閒遊樂設施，讓在地居民家園周遭不僅更美，也能更多元運用空間、成為隨便拍都很美的著名景點。

▲連公園裡的健體設施也成為娜娜美照的配角布景，一下子搞笑一下子又變回甜美模樣。





▲東園稻田森林公園周邊就連馬路和農田景色都超級好拍。

公墓轉型綠美化 台中還有這些特色公園

如今隨著火葬觀念普及，愈來愈多人接受多元環保葬法，因此許多公墓土地逐漸失去過往功能，為了活化土地利用，台中建設局攜手民政局啟動「公墓轉型綠美化」，賦予公墓遷葬後公有土地的綠化新樣貌。目前完成烏日東園稻田森林公園（原烏日區第4公墓），以及擁有超可愛小雞造型的神岡新興公園（原神岡第四公墓）等公墓轉型綠美化，過往被視為鄰避設施的公墓空間變得讓人想親近，全面植樹及綠化、營造地方小型生態棲地，蛻變成為民眾遊憩的公園綠地，改善都市環境景觀，提供居民更優質的居住及周邊休憩環境。

▲台中市積極推動「美樂地計畫」成功打造神岡新興、美樂地等超過100座公園。（圖／台中市政府提供）

台中「美樂地」遍地開花 宜居綠地好生活

為了提供市民隨時方便享受舒適宜居的綠意生活，台中市積極推動「美樂地計畫」，在符合都市環境變遷及人口結構變化的狀態之下，期望透過公園、公廁及兒童遊戲場的優化政策，提升都市景觀，使台中的公園能更貼近新時代需求，經過努力現已成功打造超過100座公園，成果豐碩。







▲美樂地公園成為週末親子遊憩的休閒場所。（圖／台中市政府提供）