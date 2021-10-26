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逃跑吧好兄弟娜娜公墓探險真相超衝擊？！烏日公園絕美綠地「好可怕秒變好好拍」

▲▼0925 台中烏日森林公園曾子余拍攝宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲節目「逃跑吧好兄弟」中以「娜娜」扮相登場的曾子余，此次出發台中烏日第四公墓探險，沒想到公墓絕美變身為「東園稻田森林公園」，花卉和農田交織的景色優美。（圖／記者黃克翔攝，下同）

地方中心／綜合報導

一般人聽到公墓第一反應多半是心驚驚，但也有一票大膽的人對禁忌場所充滿好奇心，想一探究竟，像是外景綜藝「逃跑吧好兄弟」就陪伴網友走遍台灣無數個靈異事件瘋傳的廢墟、引起熱烈討論，雖然節目己於今年初停播，不過其中總是以絕美「娜娜」扮相登場的曾子余，又再次受到委託重操舊業，前往坐落於農田與工廠間的台中烏日第四公墓，想知道到底能夠感應到哪些奇妙現象，沒想到「真相」讓他大受衝擊、直呼不可思議！

▲▼ 逃跑吧好兄弟娜娜公墓探險真相超衝擊？！烏日公園絕美綠地「好可怕秒變好好拍」 。（圖／台中市政府提供

▲台中市政府將原第四公墓重新打造為「東園稻田森林公園」。（圖／台中市政府提供）

娜娜大驚！公墓外景之旅變公園美拍通告

因為一抵達現場，娜娜根本遍尋不著半點墓地痕跡，台中烏日第四公墓彷彿「人間蒸發」了一樣，娜娜眼前只看到翠綠草地、粉嫩花朵和公園廣場，還有色彩繽紛的行人坐椅、大人小孩都可以玩的健體設施，視線展開可見綠地中的人行道與一旁平坦的柏油路不斷向前延伸，不遠處一塊塊綠油油的稻田，當風吹來便漾起一波波綠色浪花，整片風景宛如藝術家筆下透著寧靜氛圍的田野風景畫，令人相當心曠神怡、相當陶醉。原來這一切都是台中市政府「搞的鬼」將第四公墓遷葬，原地轉型重新打造為「東園稻田森林公園」，成為烏日東園周邊農田與工廠間的第一座公園綠地，為在地居民們帶來嶄新的運動、聊天、散步等綠色休閒生活場所。

▲▼ 逃跑吧好兄弟娜娜公墓探險真相超衝擊？！烏日公園絕美綠地「好可怕秒變好好拍」 。（圖／台中市政府提供

▲「東園稻田森林公園」成為居民運動、聊天、散步的休閒生活場所。（圖／台中市政府提供）


網美必拍景點推薦　公園裝置意象、絕美綠地

發現1.95公頃的烏日區第四公墓變身擁有絕美綠林的「東園稻田森林公園」後，娜娜的恐懼一秒煙消雲散，立馬化身網美啟動美拍模式，到處都想留下最美身影！公園必拍場景：鋪設約1.4萬平方公尺大草皮地，娜娜在草地上又坐又趴，勾腿加上招牌網美俏皮笑容，身在美景之中的好心情全寫在臉上。

▲▼0925 台中烏日森林公園曾子余拍攝宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼0925 台中烏日森林公園曾子余拍攝宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼0925 台中烏日森林公園曾子余拍攝宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲公園連綿綠意激起娜娜的網美魂，立刻來組草地美照三連拍。

東園稻田森林公園全場域種植超過2.45萬株植栽，綠意盎然充滿生機，當愜意漫步在公園的娜娜發現草皮上大大的公園名字樣時，立刻當個最稱職的旅客拍張到此一遊照，還不忘擺起名模凹腰pose，散發時尚魅力成為整座公園的最強「嬌點」。公園各處設置讓人休息的坐椅，紅黃藍綠的鮮豔色彩就是最吸睛的美照場景，娜娜也沒放過，在坐著歇腿、整理儀容時，也順勢再拍了好幾組精彩照片。

▲▼0925 台中烏日森林公園曾子余拍攝宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼0925 台中烏日森林公園曾子余拍攝宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼0925 台中烏日森林公園曾子余拍攝宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲東園稻田森林公園的地景裝置字樣，讓娜娜又忍不住狂擺姿勢拍美照。

▲▼0925 台中烏日森林公園曾子余拍攝宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼0925 台中烏日森林公園曾子余拍攝宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲悠閒在公園漫步，走累了隨時有坐椅供遊人休息，多彩的顏色也成為娜娜最佳的拍攝道具。

在東園稻田森林公園全新的休憩場域中，還設置了單槓等體健設施，讓娜娜忍不住玩了起來；娜娜還跑到公園旁，因台中市府燙平專案可以讓你在重新鋪設不久的柏油路上旋轉、跳躍，公園美景讓他拍了超多好看照片，雀躍興奮的心情需要盡情釋放；公園綠意展延至一旁的青綠稻田中，遼闊令人放鬆身心的景致也是隨著季節變化，而產生不同場景的的必拍紀念點。未來市府預計將公園納入更多休閒遊樂設施，讓在地居民家園周遭不僅更美，也能更多元運用空間、成為隨便拍都很美的著名景點。

▲▼0925 台中烏日森林公園曾子余拍攝宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼0925 台中烏日森林公園曾子余拍攝宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼0925 台中烏日森林公園曾子余拍攝宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼0925 台中烏日森林公園曾子余拍攝宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲連公園裡的健體設施也成為娜娜美照的配角布景，一下子搞笑一下子又變回甜美模樣。

▲▼ 0925 台中烏日森林公園曾子余拍攝宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 0925 台中烏日森林公園曾子余拍攝宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 0925 台中烏日森林公園曾子余拍攝宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲東園稻田森林公園周邊就連馬路和農田景色都超級好拍。

公墓轉型綠美化　台中還有這些特色公園

如今隨著火葬觀念普及，愈來愈多人接受多元環保葬法，因此許多公墓土地逐漸失去過往功能，為了活化土地利用，台中建設局攜手民政局啟動「公墓轉型綠美化」，賦予公墓遷葬後公有土地的綠化新樣貌。目前完成烏日東園稻田森林公園（原烏日區第4公墓），以及擁有超可愛小雞造型的神岡新興公園（原神岡第四公墓）等公墓轉型綠美化，過往被視為鄰避設施的公墓空間變得讓人想親近，全面植樹及綠化、營造地方小型生態棲地，蛻變成為民眾遊憩的公園綠地，改善都市環境景觀，提供居民更優質的居住及周邊休憩環境。

▲▼ 逃跑吧好兄弟娜娜公墓探險真相超衝擊？！烏日公園絕美綠地「好可怕秒變好好拍」 。（圖／台中市政府提供

▲台中市積極推動「美樂地計畫」成功打造神岡新興、美樂地等超過100座公園。（圖／台中市政府提供）

台中「美樂地」遍地開花　宜居綠地好生活

為了提供市民隨時方便享受舒適宜居的綠意生活，台中市積極推動「美樂地計畫」，在符合都市環境變遷及人口結構變化的狀態之下，期望透過公園、公廁及兒童遊戲場的優化政策，提升都市景觀，使台中的公園能更貼近新時代需求，經過努力現已成功打造超過100座公園，成果豐碩。

▲▼ 逃跑吧好兄弟娜娜公墓探險真相超衝擊？！烏日公園絕美綠地「好可怕秒變好好拍」 。（圖／台中市政府提供

▲▼ 逃跑吧好兄弟娜娜公墓探險真相超衝擊？！烏日公園絕美綠地「好可怕秒變好好拍」 。（圖／台中市政府提供
▲美樂地公園成為週末親子遊憩的休閒場所。（圖／台中市政府提供）

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台中烏日東園稻田森林公園公墓娜娜曾子余公墓轉型綠美化美樂地計畫

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