網互嗆改車技術爛跑不快　屁孩5空手vs.9球棒對決：秒逃

▲▼烏日警方逮捕10多名在橋下爭吵的嫌犯。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市18歲鍾姓男子和21歲黃姓男子在網路上互嗆對方改裝機車技術爛，引發雙方不滿，凌晨零點40分相約到烏日區斜張橋下談判，鍾帶著4人、開著2輛車未戴防身工具前往，黃這邊9人卻帶著球棒，雙方先是大吵，鍾等5人見對方拿出球棒，全躲進車內，黃的人馬就拿球棒猛砸2輛車，烏日警方出動快打部隊馬上壓制8人，其他6人鳥獸散，已一一傳喚到案。

烏日警方零時40分獲報，環河路、環河西路口（斜張橋下）有10多名青少年聚集發生口角糾紛，有人還拿球棒砸破2部自小客前後擋風玻璃，警方出動快打部隊，2分鐘內即抵達，壓制來不及逃跑的8人。

據了解，鍾、黃2人是玩改裝機車的朋友，雙方在網路上互相嘲諷對方改裝不良、騎不快等語，2人於是撂人相約到烏日環河路橋下談判。

鍾帶著4人、開著2輛車前往，黃原本也只帶4人，後來又來了4人，現場14人相互叫囂，於是擦槍走火，黃的人馬拿出球棒，鍾等人未戴武器，只好躲在車內，任由黃的人拿球棒砸車，直到警方到場才散去。

警方帶回現場8人，陸續再通知6名涉案人員，訊問後將14人依聚眾鬥毆、妨害秩序、傷害毀損案偵辦。