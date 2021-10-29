快訊／傳遷籍烏日出戰立委補選　林靜儀晚間回應了

▲對於是否投入中二選區，林靜儀晚間回應了。（圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

基進黨立委陳柏惟31日即將卸任，台中市第二選區3個月後要舉行補選，民進黨前立委林靜儀被傳出是熱門人選，且已經遷籍烏日。對此，林靜儀本人出面回應，針對外界的疑問一一解答。

林靜儀接受節目《鄭知道了》Call Out訪問時表示，遷戶籍不代表會參選，但是身為一個工具，「大家好用的工具」，必須做好準備，多位總統資政、顧問推舉她參選，令她受寵若驚。

林靜儀說明，她還沒思考過下來選舉這件事，畢竟參選不容易，但也相當感謝資政、顧問，以及在地議員這幾天對她的肯定，或是認同她的努力。

此外，林靜儀話鋒一轉，對藍營的策略感到不解，若覺得陳柏惟做得不好、有改善空間，可以給予指點，若罷免下來，意味著應該準備好更佳的人選了，沒想到罷免完以後，藍營竟不曉得派誰來參選。

▼林靜儀對於是否參選的疑問，林靜儀回應，並對藍營罷免陳柏惟感到不解。（資料照／記者李毓康攝）



林靜儀質問，難道藍營認為，將做得不錯的立委罷免下來，結果不曉得派誰參選，是負責任的態度嗎，顏家目前也很尷尬，先前以為顏家要派人參選，結果現在說「只是志工」，藍營也沒有派出更好的人選。

至於民進黨、台灣基進是否協商過，林靜儀說，週六罷免案結果出爐後，雙方就有進行討論，但她一年多不在政治圈，頂多上政論節目，因此討論到什麼程度也不曉得。

林靜儀說明，此次消息傳出後，有許多人在期待，這次的選舉並非個人選舉，而是民進黨、基進黨，以及各位政治伙伴，回應願意相信價值的民眾的期待，也意味著願意在這個地方繼續努力、做出負責任的回應。

▼林靜儀表示，此次中二選區並非個人選舉，而是回應民眾的期待。（資料照／記者李毓康攝）



林靜儀指出，目前全台都在關注這項不合理的罷免案，要如何團結，把心情拉回，別再陷入沮喪，才是重點，且藍營到現在還沒人敢表態參選。

至於對這場選舉的期待，林靜儀指出，希望中二選區能夠擺脫「有地方勢力」的壓力，此次的立委補選，希望國、民兩黨有場好的選舉，讓民主制度在選區內被看見，希望民眾針對立場表態、站台、投票，都不再需要害怕黑道，看到消波塊也不會再害怕。

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