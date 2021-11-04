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時力定調4大公投「1個不同意」　啟動全台街頭宣講反萊豬

▲▼時代力量4日舉辦「時代力量，齊力愛台」四大公投記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量舉辦「時代力量，齊力愛台」四大公投記者會。（圖／時代力量提供）

記者林銘翰／台北報導

4大公投案將於12月18日投票，時代力量4日定調「4個同意、1個不同意」」的基本立場，包括珍愛藻礁、公投綁大選、反萊豬進口等3案將投下「同意票」，核四運轉案則會投下「不同意票」，並且啟動全台百場街頭宣講行動，由全台各地方黨部發放「時代力量、齊力愛台」宣傳小物。

時代力量4日上午召開「時代力量，齊力愛台」四大公投記者會，與會者包括黨主席陳椒華、秘書長白卿芬、副秘書長張衞航、立法院黨團主任賴嘉倫、新北黨部副執行長彭盛韶等人。

白卿芬表示，公投是直接民權，公投的目的與意義，並不僅只於最後所投下神聖的一票，而是在投票之前，正反雙方對社會所揭示的資訊，透過公共的討論與對話，讓議題更清楚。

白卿芬說明，時代力量鼓勵所有民眾在12月18日走出家門，將直接的民權展現在投票結果之上，但時代力量堅持公投不該被綁架，而是理性參與與理性投票來行使直接民權。

▲▼時代力量4日舉辦「時代力量，齊力愛台」四大公投記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量秘書長白卿芬。（圖／時代力量提供）

賴嘉倫指出，核廢料的中期貯存及最終處置選址，數十年來始終是地狹人稠的台灣無法解決的難題，核廢料處理的高昂成本倘若計算在發電成本之中，核電絕對是最最昂貴的發電方式，在能負責任地找到具體解方之前，台灣實在沒有本錢再繼續使用核電，製造更多無法解決的核廢料。

賴嘉倫說，核四廠既沒有條件成為台灣短期的能源過渡選項，長期又不符合綠能發展趨勢，時代力量認為應該投下反對票，核四該做的是拆除解編，絕非重啟商轉。

彭盛韶也表示，從政府去年宣布開放萊豬進口以來，時代力量的看法始終一致，雖然開放本身涉及對外的經貿關係，然而本質上就是食安議題，時代力量的立場是，如果政府要開放，就必須落實把關。

彭盛韶批評，政府以台美關係、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）來恐嚇台灣人，時代力量無法認同，政府宣稱不開放美豬，就無法申請加入CPTPP，但英國已經在今年1月21日申請加入CPTPP，9月28日也已進行首次入會談判，然而英國並未開放萊豬進口。

彭盛韶提醒，當初國民黨要開放美牛時，也曾說過「阻礙美牛，就是阻礙台美邦誼」來恐嚇台灣人，當時的民進黨對前總統馬英九強力反擊，他想要提醒民進黨，請以維護國人健康優先，因此面對反萊豬公投，時代力量建議政府先做好食安把關，讓國人安心後再來談。

▲▼時代力量4日舉辦「時代力量，齊力愛台」四大公投記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量副秘書長張衞航。（圖／時代力量提供）

張衞航則指出，時代力量認為「公投綁大選」可以促進議題討論，並提高投票率，過去台灣的公投經驗證明，一旦設置投票門檻，反方可能會採取冷處理方式，希望透過低投票率，無法達到投票門檻，因此需慎防公投門檻所造成的「消極杯葛」。

張衞航提及，2018年公投確實有亂象，但政府該做的，應是檢討改善選務流程並妥善規劃，而非倒果為因地將公投亂象歸咎於綁大選之上。因此基於對公投價值的重視，為實踐還權於民、鼓勵國人積極參與公共事務的理念，時代力量支持公投綁大選。

陳椒華強調，時代力量支持能源轉型政策「非核減媒、提升再生能源占比」的目標，也肯定天然氣發電占比提升、帶動再生能源基礎設備建置與發展、成為台灣能源主力，不僅讓台灣能源自主，更讓產業符合國際生產供應鏈的綠電趨勢，積極參與國際社會2050年淨零碳排之改革行動。

陳椒華表示，目前接收站政策仍須全面檢討，來自化石燃料的天然氣仍會製造許多碳排放，因此僅能作為暫時性的發電選項，其中第三天然氣接收站的不當選址，造成諸多疑慮，暫時性的天然氣發電附屬設施，卻可能永久破壞珍貴的藻礁海岸。

▲▼時代力量4日舉辦「時代力量，齊力愛台」四大公投記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／時代力量提供）

陳椒華分析，政府始終沒有進行可行性的完整研究，僅在公投成案後，提出「原址外推」方案來替代原方案，而且到目前為止，經濟部取代原方案的「三接外推」方案，環差報告連初審都尚未通過，環評委員決議補件再審，工程可行性與環境生態衝擊都未可知。

陳椒華認為，當年藻礁環評在極大的爭議當中過關，是少數有環評委員退席甚至官員辭職明志的案件，時代力量也要求政府有類聽證會的形式，讓雙方可以就現有爭點做清楚且理性的討論，無奈政府始終未開啟溝通，因此基於守護環境的立場，時代力量支持此案公投。

時代力量發言人余佳蒨表示，時代力量鼓勵社會大眾關心公共事務、積極行使公民權利，公投即將進入倒數時刻，時代力量將啟動全台百場街頭宣講行動，由全台各地方黨部執行，從市場、商圈、路口到夜市進行宣講，並且同步發放「時代力量、齊力愛台」宣傳小物。

▼時代力量發言人余佳蒨。（圖／時代力量提供）

▲▼時代力量4日舉辦「時代力量，齊力愛台」四大公投記者會。（圖／時代力量提供）

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