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王婉諭缺席時力公投記者會　「不該用口號說服民眾買單」

▲▼時代力量新任黨主席陳椒華就職記者會-王婉諭（圖／記者周宸亘攝）

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者周宸亘攝）

記者林銘翰／台北報導

迎戰年底4大公投，時代力量4日定調「4個同意、1個不同意」的基本立場，包括珍愛藻礁、公投綁大選、反萊豬進口等3案將投下「同意票」，核四運轉案則會投下「不同意票」。對此，時代力量立委王婉諭表示，4項公投應該一案一案分開討論，不該用簡單幾句口號就說服民眾買單。

時代力量4日上午召開「時代力量，齊力愛台」四大公投記者會，鼓勵民眾對於秉持「充分理解、理性投票」的態度，與會者包括黨主席陳椒華、秘書長白卿芬、副秘書長張衞航、立法院黨團主任賴嘉倫、新北黨部副執行長彭盛韶等人。

王婉諭晚間發布新聞稿表示，有關時代力量中央黨部在今天召開公投記者會，她知情中央黨部的立場，但今天有其他行程不克出席，並認為公投的重點還是在促成雙方對話，回歸理性思辨，對於四大公投過度政治動員的現象感到十分憂心。

王婉諭指出，這4項公投案，每一案都攸關國家民生大事，應該一案一案分開討論，才能進行充分論述，實在很難、也不該用簡單幾句口號就說服民眾買單，對於4大公投議題，自己後續也會陸續提出觀察及看法，與大家共同討論思考，一起找出最好的答案。

時代力量發言人余佳蒨表示，公投民主的重要意義，有別於選舉動員，更不是以幾項同意或不同意、幾好幾壞這種去脈絡化、單以結果論的方式呈現，針對公投提案，一題一題讓正反意見充分討論，公民能夠更理性、審慎地作出決定，不只是正反雙方的義務，也是政黨及政治工作者的責任。

余佳蒨也說，時代力量鼓勵社會大眾關心公共事務、積極行使公民權利，公投即將進入倒數時刻，時代力量將啟動全台百場街頭宣講行動，由全台各地方黨部執行，從市場、商圈、路口到夜市進行宣講，並且同步發放「時代力量、齊力愛台」宣傳小物。

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