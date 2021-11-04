韓國瑜表態「力挺四大公投」　這是防範政府背叛民意的最後防線　

▲韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

面對1218四大公投，民進黨訴求「四個不同意」，國民黨則力拚全數過關。對此，前高雄市長韓國瑜今（4）日晚間透過臉書表態，支持人民行使公投同意權的堅定支持，並祈願人民在這場民主盛會中取得勝利。

韓國瑜表示，至今尚未應允任何公開出席公投活動之邀約，部分有關我出席活動的相關報導與討論，不但藉故唱衰現有公投活動之成功，更有借此吹風轉移焦點，逃避政策監督之嫌。

韓國瑜指出，公投的主角，不是任何政治人物，公投的主角，是每一個手中握有決定權的人民。如果出席對公投過關有助益，未來我將樂於協助，但若使得公投失焦，甚至成為蔡政府轉移焦點的反效果，操作成政治對立的陰謀論，則沒有這樣的必要。

韓國瑜引述古詩「咬定青山不放鬆，立根原在破巖中，千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風。」籲請好朋友們，不用被有心的報導隨之起舞，若過度關注討論，反而讓公投有機會被政治操作所干擾，讓我們專注在公投的成功與對執政團隊的監督上，至於國瑜的一切動向，還是如我過去所言，以我的官方臉書宣布為準。

韓國瑜強調，儘管民進黨5800萬的公投銀彈來勢洶洶，多數民意支持公投的意向卻從未逆轉，這是人民防範政府背叛民意的最後防線，不是任何人可以主導左右。相信公投，就是相信人民；尊重公投，就是尊重百姓。

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