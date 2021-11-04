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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民團叫陣蔡政府「辯論公投」：請執政黨勇於接受挑戰

▲▼民間反瘦肉精毒豬聯盟籲增加公辦公投辯論 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民間反瘦肉精毒豬聯盟籲增加公辦公投辯論記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

四大公投將於12月18日投票，首場公投意見發表會將在13日登場。民間反瘦肉精毒豬聯盟4日邀集3個在野黨召開記者會，共同訴求「公投要辯論，民主不能混」，籲請立法院長游錫堃發起「國會版公投辯論會」，增進公民參與及民主對話。

民間反瘦肉精毒豬聯盟表示，中選會並未積極任事，協商雙方合意辯論，實在有失職守。而辯論的關鍵卡在執政黨的意願上，呼籲蔡總統下公開辯論的軍令狀，讓執政黨立委敢於辯明事實、捍衛政策，甚至接受民間團體的挑戰。此外，民團已寄出辯論邀請函給執政黨縣市黨部，下週六日將在高雄舉辦公投辯論挑戰活動，盼執政黨能大方促成辯論交鋒。

南藝大音像紀錄所教師吳永毅表示，從上週以來，網路上各式圖卡、口號滿天飛，都是很簡化的資訊灌輸，甚至反串、假消息都有，但是他全程看完執政黨所舉辦的首場公投說明會後，卻依然只有政黨對決的印象，對於萊豬議題講的不清不楚，甚至刻意用美豬偷換概念。

藻礁公投領銜人潘忠政也透過聲明稿表示，執政黨寧開300場下鄉說明會，不敢啟動一場可以讓真相被釐清的聽證會；寧花5800萬元做大內宣，不願面對公民質疑接受公開辯論。作為一個自詡民主、進步，標榜「綠色執政、品質保證」的黨，讓我們感到失望。

潘忠政認為，對自己的政策有信心、有民主進步的精神、有開放的胸襟的政黨，應該接受人民要求辯論的挑戰，以彰顯其核心價值。如果聽證會不敢辦，不具行政拘束力的辯論也怯懦不敢出席，坐實了自己的核心價值已失去，甚至不敢面對真相、也不敢面對民意的檢驗，「這樣的執政黨會讓人民唾棄，統治的基礎也將逐漸式微。」

潘忠政呼籲，在行政體系怠惰怯懦之際，最高民意機關的立法院可以啟動國會版的公投辯論會，以彌補當前行政運作的缺失。

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