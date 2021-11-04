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社會 社會焦點 保障人權

37人士林大亂鬥番外篇　紫髮妹在警局嗆「我爸是刑警」遭狠噹

▲▼女。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲3日凌晨士林37人大亂鬥，當中含3名女子也參與其中，1名陳姓女子遭逮時竟怒嗆「我爸是刑警」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市延平北路八段社子橋附近，3日凌晨發生31打6大型械鬥！警方當場將人逮回訊問，劉姓、吳姓2名少年同為少年觀護所收容人，吳因遭劉欺負，出來後仇恨銘記，利用臉書隔空嗆「社子大橋下輸贏啦！」吳僅帶6男助陣，慘遭劉男等31人逆襲狠砍斷手指，訊後被依殺人未遂罪，向法院聲請羈押劉等23人，另6名少年，3日晚間已裁定收容。

17歲劉男找了30人到場，各持7把開山刀、西瓜刀等，3日凌晨1時許見對方車直接砸，甚至砍傷車上3人，進一步才了解，原來是因為吳姓少年與劉姓少年之前都是少年觀護所的收容人，在觀護所裡，劉曾欺負過吳，吳記恨直到離開觀護所後立即使用臉書嗆劉「記得我嗎，凌晨1點社子大橋下來輸贏」，17歲吳男則趁亂逃跑，直到下午才主動到警局說明，與劉姓少年再次被法官裁定收容。

劉男等31人應訊時辯稱，「我們是要約跑山啊，不知道要打人」，但警根據行車紀錄器發現，他們先約在北投焚火爐，分別乘坐雙B車並持武器計畫攻擊吳男，更盤算當吳男等人一下車就直接砍，不給反擊機會。

▼士林大亂鬥挑染紫色長髮陳姓女子嗆我爸是刑警。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林大亂鬥一名陳姓女子嗆我爸是刑警。（圖／記者黃宥寧翻攝）

另外，37人中有3名女生參與其中，其中1名成年且髮色挑染紫色陳女遭捕時，竟在派出所怒嗆「我爸是刑警喔！」更直接將爸爸在哪服務都說出來，企圖想嚇承辦員警，一旁的員警見狀立刻阻止她脫序行為並機會教育「把警局當遊樂園啊！」，她才乖乖冷靜下來。

對此，3日晚間少年庭法官認17歲吳男先挑釁，而劉男等6名少年裁定收容，1名未成年少女責付家長，賓士爆乳妹則請回，另23名男子因涉犯殺人未遂重罪，有勾串滅證之虞，檢方建請法院羈押，目前強制處分尚未出來。

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