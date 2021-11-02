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社會 社會焦點 保障人權

離譜！20歲屁孩帶「916包毒咖啡」趴趴走　差1公分險打水漂

▲▼ 士林抓毒 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林警日前在台中市霧峰區一帶，當場起獲第三級毒品咖啡包916包。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

年輕輕輕不學好！北市士林分局接獲情資，鎖定20歲綽號「小揚」犯嫌為首的販毒集團平日在台中市霧峰區一帶販售毒品咖啡包，成立專案小組蒐證後，趁曾姓毒販下車時上前逮捕，豈料對方心虛一手將916包第三級毒品咖啡包往水溝旁一丟，僅差一步險打水漂，全案訊後將曾嫌依違反毒品危害防制條例移請台中地檢署偵辦。

▲916包第三級毒品險掉進水溝打水漂。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 毒。（圖／記者黃宥寧翻攝）

年僅20歲曾姓嫌犯，從新冠肺炎疫情起四處販賣第三級毒品，士林分局接獲情報後，案經專案小組夜以繼日跟監後，確認曾嫌販售毒品圖利違法事證明確，且派員持續不眠不休跟監鎖定確切販毒地點，在上月27日晚間於台中霧峰區一帶上前逮捕，載著曾嫌的小客車駕駛因心虛加速逃逸，曾嫌慘遭丟包，他擔心人贓俱獲，雙手一舉想將重達近3.4公斤共916包咖啡包丟進水溝，所幸有驚無險，沒讓他得逞。

▼曾嫌擔心人贓俱獲，竟想將916包毒品往水溝扔。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 士林抓毒 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，士林分局貫徹掃毒決心，持續加強查緝供毒予少年案件，全力打擊毒品集團不法犯行，營造人民安居無毒的環境，且持續深入社區落實友善通報網，與民眾聯手打擊毒品犯罪，以有效降低毒品危害並強化反毒成效。

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