臉書互嗆約輸贏！士林社子島深夜械鬥「31打5」　3人掛彩送醫

記者黃宥寧／台北報導

血氣方剛下場！北市延平北路八段社子橋附近，3日凌晨1時許警獲報眾多黑衣人群聚鬥毆，士林警分局立刻出動快打部隊，一共包抄攔捕9輛車共36人，當中更驚見主嫌劉姓少年等7名未成年，3人在警方抵達時已經身受重傷倒在地，全案訊後將依毀損、傷害、妨害秩序等罪移送士林地檢署及少年法庭。

▲北市士林區社子島械鬥31人打5人，3人身受重傷躺在血泊中。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據警方表示，因有3人受重傷，無法製作筆錄，初步了解，是因劉姓少年在2日晚間，在臉書上收到不明男子表示，「曾被劉姓少年毆打甚至恐嚇」雙方並在臉書上互嗆，並約在社子橋空地談判，劉姓少年更找了30人，加他共31人，分乘5輛車到達現場，另一方人馬則有5人搭1輛車已經在現場等著輸贏。

雙方一見面，各持棍棒、一批刀械開始叫囂，甚至往車輛砸並互相攻擊，當中有3人慘遭毆打倒地，身上受有撕裂傷及擦挫傷等，由於深夜吵雜聲吵到附近鄰居無法安寧，因此報警處理。

警方獲報後立即派出警力圍捕，所幸社子橋附近僅有一條馬路，現場的人無法逃跑，警方立即將人、車包圍，將械鬥雙方一網打盡，共逮捕36人，當中包含7名未成年，3名傷者經送醫救治，目前無生命危險，全案調查後依刑法聚眾鬥毆滋事、毀損及傷害等罪嫌移請士林檢察署偵辦、少年法院偵辦。

士林分局呼籲民眾勿受幫派份子慫恿、利誘加入幫派組織，並警告不法份子勿逞兇鬥狠，對於任何違法情事，將嚴正執法，絕不寬貸，亦將賡續執行各式掃蕩勤務展現警方打擊暴力犯罪之決心，維護社會治安。