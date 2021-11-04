3歐巴組「夜戰聯盟」爽住摩鐵戰果滿地　警開門見這一幕大驚呆

記者黃宥寧／台北報導

誇張！丁嫌等3人對毒品臭氣相投，因缺錢買毒，竟潛進雙北各工地狂偷電纜線變賣。士林區某建案工地遭竊走價值15萬元電纜線，工頭氣到跳腳報警，士林警分局隨即成立專案小組，在三重區汽車旅館查緝到3人，警進門只見電纜線遍及地上及床上，快沒空間可以走路，更當場起獲電纜線11箱、安非他命，訊後依竊盜罪、毒品危害防制條例等移送士林地檢偵辦。

▲▼士林工地遭竊走價值15萬元電線，警方在汽車旅館查緝到丁嫌等3人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

丁（43歲）、黃（40歲）、江（56歲）3人因喜好吸毒，成了「志同道合」麻吉，但因缺錢買毒，竟將歪腦筋動到近期銅價水漲船高的電纜線上，偷遍雙北各工地。

士林警分局接獲士林區後港某建案工頭報案，表示電纜線遭偷走，警立即組成專案小組著手偵辦，調閱監視器後，鎖定3人活動地區，另因3人手法相當狡猾，作案前先將偷來的車牌，懸掛在作案車輛上，增加警方追緝難度，但經警努力不懈，縝密蒐證後，在日前於三重區某汽車旅館，查緝3人。

據警方表示，3名竊賊不僅有毒品、竊盜前科，甚至為了躲避警方追緝都睡在同一張床上，地上到床上也遍滿電纜線，幾乎沒空間可以行走，不僅如此更當場起獲安非他命毒品3包等證物，全案訊後將依毒品危害防制條例等罪移送士林地檢偵辦。

對此士林分局呼籲民眾，近期因國際原物料飆漲，銅價也水漲船高，竊賊鎖定電纜線為下手目標，但電纜線失竊不僅影響民生供電，也可能導致企業、工廠營運設備損壞等鉅額損失，警方將加強巡查，民眾如發現疑似有竊盜情形，請立即撥打110報案，共同遏止不法情事發生。