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「士林大亂鬥」6打31斷指真相曝光！17歲少年記仇輸贏慘遭大逆襲

記者黃宥寧／台北報導

北市延平北路八段社子橋附近，3日凌晨發生一起大型械鬥！17歲劉姓少年因不滿在臉書被吳姓少年嗆「記得我嗎，社子大橋下來輸贏啦」，劉找了30人共8輛車前往現場，吳男僅帶6人寡不敵眾，成31人打6人局面，當中1人手指慘遭刀械砍斷，進一步了解，原來是因吳不滿在少年觀護所遭劉欺凌，才尋仇，士林地方法院稍早裁定6名少年收容少觀所另1名少女責付家人帶回。

17歲劉男找了30人到場，各持7把開山刀、西瓜刀等，3日凌晨1時許見對方車直接砸，甚至砍傷車上3人，進一步才了解，原來是因為吳姓少年與劉姓少年之前都是少年觀護所的收容人，在觀護所裡，劉曾欺負過吳，吳仇恨銘記，離開觀護所後立即使用臉書嗆劉「記得我嗎，凌晨1點社子大橋下來輸贏」。

▼雙方持西瓜刀棍棒等前往社子島大亂鬥。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

事主吳姓少年與另2人見警拔腿逃跑，同夥陳男遭打到手掌骨折且頭部撕裂傷，鐘姓男子右掌則有刀傷，最慘則是另名吳男左手食指當場遭砍斷，頭部也被砍，仍在醫院救治觀察中。

經警方通知，當事人吳姓少年也在3日下午到案說明，他娓娓道出確實是自己先在臉書嗆聲，也提到自己曾遭劉欺負，嚥不下這口氣，才想報仇。這起大亂鬥共計8名少年，含劉姓少年等共5人，事主吳姓少年等共3人，7人送往士林法院，遭砍斷手指的吳男將等後續傷勢穩定製作筆錄。

晚間法官訊問後，認定劉姓少年等人及吳姓少年，共6名涉嫌聚眾滋事，裁定6人收容少年觀護所，另外從頭到尾待在車上的少女，責付給家長帶回。

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ET快訊
士林「6打31大亂鬥」1人手指遭砍斷　原因曝光
她輕碰就全身痛「找不到原因」！醫證實：公主病惹禍

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