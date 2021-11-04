心疼彭帥　律師2案例揭「權勢性侵」無盡惡性循環原因

記者黃翊婷／綜合報導

中國女子職業網球運動員彭帥自曝與75歲的中國國務院前副總理張高麗發生不倫戀，掀起國際關注。時代力量決策委員、律師陳孟秀3日表示，「今天（指3日）看到關於彭帥的新聞，看著她的文字，心裡覺得相當心疼」，因為權勢性侵往往會讓受害者掉入無止盡的惡性循環之中。

▲彭帥自曝不倫戀。（圖／ETtoday資料照）

陳孟秀在臉書PO文中提到，對彭帥的事件感到很心疼，「加上這個事件發生在中國，可想而知她所遭遇的壓迫有多深刻」，這也讓自己想起曾經處理過的關於權勢猥褻或權勢性侵案件，第一名受害者剛出社會，遇到大眾定義的菁英上司，被對方一邊誇讚可愛、漂亮，一邊騙進小房間猥褻，「事情發生的當下她整個人呆掉，情感和理智上完全不敢相信會發生這種事。」

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陳孟秀說，受害者在事發當下因為太過震驚而無法強烈反抗，事後甚至會以為是自己在作夢，進而能「一如往常」與對方相處，但清醒之後身心都會感到非常痛苦，偏偏司法體系認為受害者不符合「一般人對性侵被害人劇本」的設定，所以那位上司最後獲判無罪。

▲彭帥的微博只剩下「生日快樂」的文章，原本的千字文已經被刪除。（圖／翻攝自彭帥微博）



而第二位受害者是公職人員，陳孟秀表示，這位女性被指派接待一位「重要且高階」的長官，卻在席間遭到性騷擾，這就是所謂的潛規則初步試探，雖然她當下立刻拒絕並據理力爭，但過程中必須承受來自長官及同僚的巨大壓力，也影響到日後升遷的機會。

陳孟秀強調，分享這兩起案件是希望社會大眾別用不同標準來檢視加害者，也不要檢討受害者，說什麼「為什麼那麼傻」、「事發當下快跑不就好了」等話，或是在網路留言「長那麼醜還有人要潛規則妳要偷笑了」，這對受害者來說都是不可承受之重，「我在許多接觸過的當事人身影，看見這些被害者在受到侵害、甚至產生情感過程中，陷入自我懷疑、自我怪罪，掉入無止盡的惡性循環，即便遍體鱗傷仍隱忍多年。」

陳孟秀認為，這樣的情況不僅發生在女性身上，男性也有可能遇到，而他們會比女性更難以啟齒，進而受到更大的創傷，在相關案件中，除了法律主張，她也總是不斷告訴當事人「你／妳沒有錯」，「我想對每個願意說出來、站出來的受害者說，你們真的是最勇敢的。而那些沒能站出來的受害者，我也想跟你們說，你們沒有做錯任何事。」

▲權勢性侵對會受害者造成巨大的身心壓力。（示意圖／記者黃克翔攝，與本文當事人無關）

最後，陳孟秀分享最高法院108年度台上字第688號判決，所謂的利用權勢或機會性交、猥褻罪是這樣定義的：

「刑法第228條之利用權勢或機會性交、猥褻罪之被害人係指陷入一定的利害關係所形成之精神壓力之下，因而隱忍並曲意順從者。具有本條身分關係之行為人，因與被害人之間存有上下從屬支配或優勢弱勢之關係而產生對於被害人之監督、扶助或照顧之權限或機會，往往使被害人意願之自主程度陷入猶豫難抉，不得不在特殊關係所帶來的壓力下而配合行為人之要求。若行為人係憑藉特殊權勢關係，被害人則出於其利害權衡之結果，例如唯恐失去某種利益或遭受某種損害，迫於無奈而不得不順從之情形，即應成立本罪。」