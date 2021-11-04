陸網友翻牆來了！追問謝淑薇「彭帥風暴」　21字霸氣回應

▲彭帥（左）曾跟謝淑薇（右）搭檔。（圖／達志影像／美聯社）



記者葉國吏／綜合報導

中國網球女將彭帥自曝遭前副總理張高麗強逼上床，引起中國網友熱烈討論。身為前搭檔的台灣好手謝淑薇，被中國網友翻牆到臉書上發問，謝淑薇也霸氣的回應21字。

彭帥2日在微博發布1632字的長篇控訴文，揭露自己10多年前在天津，以及7年都和張高麗發生過性關係，並且在張高麗升任常委去到北京後就斷絕連繫，「為何還要回來找我，帶我去你家逼我和你發生性關係？」

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▲中國網友翻牆問謝淑薇。（圖／翻攝臉書）

彭帥由於之前曾跟台灣好手謝淑薇搭檔搶下兩座大滿貫冠軍，謝淑薇這次也被中國網友翻牆到臉書用簡體字留言「謝淑薇，你的老搭檔出問題了，雖然你們分手了，但畢竟是曾經的老搭檔」，對此，謝淑薇回覆「你為什麼會覺得頂尖運動員的腦子裡裝的是豬腦？？」

彭帥與我國好手謝淑薇自青少年時期就相識，之後兩人搭檔組成「螃蟹組合」，並在2013年溫網、2014年法網拿下兩座大滿貫女雙冠軍。

然而，彭帥與謝淑薇2018年再度合作，卻於杜拜網賽爭冠失利後，傳出兩人因為爭搶體能師而鬧不合，當時謝曾在微博發文「謝謝來搶走我唯一的體能師，掰掰」，這句話成為點燃雙方隔空交火的引信，彭也隨即回應，反控謝在澳網時將體能師趕走，自己只好收留，但之後謝又想搶回體能師，更以不打雙打作為威脅。

事情越鬧越大，雖然謝淑薇後續未再做出回應，但彭帥在微博留下一篇554字的長文，正式表明結束與謝淑薇的合作，將近20年的友情也畫下句點。