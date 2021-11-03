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16歲妹遭舅舅性侵！媽得知「2千元賣女兒當小妾」：妳已是破鞋了

▲▼女控訴遭舅舅性侵。（圖／翻攝自影片）

▲女控訴遭舅舅性侵。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一女生小麗（化名）近日在網路爆料稱，11年前她遭到謝姓公務員（小麗舅舅，非血緣關係）性侵，當時年僅16歲。小麗稱，她向父母尋求幫助，而父母卻將其送至謝男家中，母親收了對方500元人民幣（約新台幣2179元），「讓謝男納我當個小妾」。謝男則回應，他們二人談過兩個月的戀愛，發生了性關係。

據《正觀新聞》報導，11月1日，小麗發文稱，2005到2008年間，她讀書期間被寄養在謝男的親生姊姊家裡，期間女方對她很好，加上謝男對她一直表現出長輩對晚輩的疼愛，小麗對謝男並沒有防備心。

2010年，小麗年僅16歲，在小工廠打工掙錢養活自己。2010年6月，謝男找小麗吃飯。小麗稱，當天晚上，謝男對小麗多次勸酒，吃完飯後，快到午夜，謝男稱因為下暴雨，回去較遠，所以就在從化區一飯店住下。

「當時的我出於對舅舅的信任，就听從了他的安排，」小麗說，「謝男拿他的身分證登記開房，只開一個房間，是雙人床，並告訴我分開睡就行，不會對我怎麼樣的。」

「他一開始沒有對我表現出越軌的行為，所以我就安心入睡了，」小麗稱，「等我快睡著的時候，謝男撲上我的床，掀開我的被子，開始脫下我的內衣褲，要和我發生性關係。我不停地反抗，還打他的臉，叫他不要傷害我，但是他沒有聽，他把我全身死死地按住，謝男他身高183公分很強壯，我無法掙脫他，被他玷污了。」

小麗稱，事發後，謝男強迫她吃了避孕藥，並用暴力手段威脅小麗不准說出此事。之後的1個多月裡，謝男對她或逼利誘，軟硬兼施，並說對她負責還提到結婚，一邊又威脅小麗不准把事情說出去。

小麗稱，後來謝男把她介紹到一個鞋廠上班，在該鞋廠，她認識了一個黃姓女孩，黃女告訴小麗也曾被謝男性侵過。事發1個月後，小麗稱自己受不了謝男到精神控制，於是將自己被性侵的事情，告知了周圍的人。

小麗稱，她將此事告知父母尋求幫助，而父母卻將自己送至謝男家中，母親收了謝男500元，「父母覺得我已經是個破鞋了，就讓謝男納我當個小妾，我意識到我被父母賣了。」小麗說到，「於是我趕緊從謝男的家裡逃了出來。」

「後來我媽還發信息辱罵我，」小麗說，「母親說別人的女兒做這種事都能拿個二三十萬回來，妳是個賠錢貨。」小麗稱，自己因為被性侵的事，患上了重度抑鬱，希望嚴厲徹查此案，開除謝男黨籍，並從重處分謝男。

11月1日，謝男回應，他們二人談過兩個月的戀愛，發生了性關係，但是當時小麗的真實年齡並非是未成年。他並稱，自己已不想提此事。

針對年齡的問題，小麗出示自己的身分證，身分證顯示是1994年出生。對於是否有謊報年齡，小麗稱，自己並不知道。

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