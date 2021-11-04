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「百元理髮店」最愛這職業客人　業者曝：10分鐘搞定超好賺

▲▼剪髮,理髮,髮廊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲你到百元剪髮店理髮通常要花多少時間？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者黃靜芸／綜合報導

有些民眾會去百元理髮廳剪髮，除了價格便宜也很快速。不過一名網友表示，自己常去光顧的百元理髮店要搬到某大醫院附近，他好奇問了老闆娘搬到醫院附近的原因，沒想到老闆娘竟回「想開拓醫師客源」，因為醫師的要求不多，10分鐘就能剪好一顆頭，讓他相當不解「醫生真的會去百元剪髮嗎？」

一名網友在ppt八卦板上以「醫生很多都剪百元理髮?」為題發文，表示自己常去的一間百元理髮店整理頭髮，因為上班時會經過很方便，但最近一次去剪頭髮時，發現這間店要搬到醫院附近，未來若要修剪頭髮就要多繞路，他感到十分不方便，於是詢問老闆娘搬家的原因。

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老闆娘直言，現在原店生意雖然不錯，但客源大部分都是上班族，「剪個頭髮要求特多，東挑西揀的」，不過是個百元剪髮，有時卻要花上她半個小時以上，更表示搬去大醫院附近，是為了開拓醫師客源。老闆娘說，目前她有幾個客人是醫生，要求不多，都只要剪短就好，10分鐘左右就能搞定。原PO一聽更加好奇，「以醫師那種收入，會去百元理髮嗎？多數還是會上髮廊吧？有卦嗎？」

貼文一出引發網友熱議，「時間就是金錢」、「昂貴理髮浪費時間」、「醫生不用靠髮型」、「醫生頭銜就比好看的髮型強幾萬倍了」、「醫生時間寶貴，簡單剪就好」、「沒空吧，賺錢比較重要」，甚至有網友分享自己身邊案例，「有個醫生朋友她忙的時候連半小時都難抽空，每天病人100個起跳，所以剪百元應該也是求快，設計師還要預約」。

 

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