衣服買回家秒變醜？　內行人揭服飾店「2魔法」：落差超大

▲不少人已經開始購入冬裝。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳怡靜／綜合報導

天氣逐漸轉涼，許多人開始添購冬衣，準備幫衣櫃換季。一名女網友發覺，每次在服飾店看上眼的衣服，買回家後卻覺得非常普通，不過在特賣會買的衣服卻沒有什麼落差感，讓她感到相當困惑「服飾店是施了什麼魔法？」貼文一出，就有網有點破，主要和「兩大原因」有關係。

一名女網友在PTT女板以「服飾店有甚麼魔法？」為題發文，表示每次到服飾店逛街，在現場看上眼的衣服，買回家後實穿卻覺得很普通，而在特賣會場上購入的衣服，穿起來卻不會有太大的落差感，「到底服飾店是施了什麼魔法？會讓人的感受有那麼大的差距？」

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▲女網友直言，服飾店衣服買回家實穿後會有落差感。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，立刻有網友點破關鍵，直言是「鏡子和店內燈光」在作祟，「鏡子擺斜、或是鏡子本身超顯瘦，就會讓買家感覺非常良好」、「一般來說在黃光之下，人的樣子會看起來比較亮眼，要嘛就是先知道自己適合的色系再挑，要嘛就是找店內僅存的，一些白燈光來照，誤差會比較小一點」、「服飾店的鏡子超顯瘦」、「還有店員的話術魔法」。

也有網友分享，這種會讓人產生誤會的錯覺，不只出現在服飾店，「化妝品櫃、珠寶櫃、精品櫃也是，我都說我要在白光下看，不然顏色會有落差」、「健身房也是，我懷疑捷運月台的玻璃柵欄也有同樣效果」。