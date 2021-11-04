「港式點心霸主」不是燒賣！眾人激推這一條：無法抗拒QQ口感

▲原PO發問「去吃『港式點心』的話 一定會點哪一道？」（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多台灣人都喜歡吃港式點心，雖然小小一份，但有些功夫菜讓人一吃直接上癮。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文「去吃『港式點心』的話 一定會點哪一道？」像他必點的是腐皮捲系列，不然就是有鮮蝦的港點，不會考慮點飯跟麵。貼文一出，最多人激推「這一道」，直呼「QQ的口感沒辦法抗拒」。

這位網友文中表示，「我想問問大家說啊～如果去吃『港式點心』的話啊！大家一定會點哪一道料理啊？」並說如果是他自己的話，一定是「腐皮捲系列」，不然就是有鮮蝦的餐點，「飯跟麵系列幾乎不考慮啦！因為港點就是要吃那些點心才爽啊！」

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看到貼文後，許多人紛紛留言，「冰火菠蘿油」、「廣東炒麵」、「馬蹄條」、「公仔XO醬麵」、「豉汁排骨跟鳳爪必點」、「不點鳳爪唯一死刑」、「腐皮捲真的好好吃」、「當然是叉燒酥啊」、「竟然沒有奶油烤白菜，表皮烤成微焦、內餡香軟根本神物，搭菠蘿油味道更是一絕」、「珍珠丸，現在都沒有好吃的珍珠丸了哭哭！」

▲超多人說自己必點「腸粉」。（示意圖／資料照）

還有網友表示，店家是否用心，憑心目中的這道功夫菜就可以看出來，「脆皮燒肉，不好吃直接走人」、「叉燒，能看出一間店有沒有用心做。第二是腸粉，QQ的口感沒辦法抗拒」、「水晶蝦餃和蘿蔔糕，連蘿蔔糕都做不好的店直接加黑名單。」

其中，最多人一定會點的則是「腸粉」，票數高達30多票，尤其是鮮蝦（蝦仁）腸粉最受歡迎，也有人只要是腸粉就可以，「蝦仁腸粉，很想只吃這個吃到飽」、「腸粉+1」、「鮮蝦腸粉必點。」再來票數較多的還有11票的腐皮捲、蘿蔔糕、燒賣；鳳爪10票；叉燒9票；豉汁排骨、流沙包7票。