黨內互打遭嗆「王八蛋不要臉」　林錫耀一笑置之：民進黨非一言堂

▲民進黨秘書長林錫耀。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

備戰2022地方選舉，民進黨中執會3日通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」草案，明定僅有民進黨執政屆滿的基隆市、新竹市、屏東縣將辦理初選，其他包含六都、爭取連任、非執政縣市均為徵召提名人選。不過，強烈主張「全初選」的正國會中常委陳茂松會前大表不滿，痛批民進黨秘書長林錫耀「王八蛋、不要臉」。對此，林錫耀在會後受訪時則表示，民進黨從來不是一言堂，「既然已經循民主程序、取得多數人認同，就是民進黨首要提名機制。」

陳茂松日前多次強烈主張全國各縣市均應採初選，對於提名特別條例大表不滿，今天缺席中執會拒為特別條例背書，並在中執會前痛罵林錫耀「天下無敵的秘書長引導成派系鬥爭」、「王八蛋、不要臉」，還比出手勢，諷刺秘書「掌」黑白弄，欺上瞞下。

對於陳茂松強烈抨擊，林錫耀今天中執會後接受媒體聯訪笑了笑說，民進黨從來不是一言堂，尤其提名特別條例關係到重大遊戲規則，必須遵循黨內民主精神；並為陳茂松緩頰說，陳是民進黨創黨前輩，一向獲得黨內敬重，民進黨主席、總統蔡英文今天特別向他表達敬佩之意。

林錫耀表示，也許陳茂松認為唯有「全初選」才能體現民進黨追求民主的精神，但他要強調，民進黨處理黨內提名都是根據民主程序，例如過去從黨員投票演變成黨員加上幹部投票，後來改成最能反映民意的全民調，民進黨向來與時俱進提出提名辦法，訂定特別條例來處理每次的選舉，「既然已經循民主程序、取得多數人認同，就是民進黨首要提名機制。」

▲民進黨中常委陳茂松怒嗆秘書長林錫耀。（圖／記者林敬旻攝）