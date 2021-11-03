　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／民進黨2022大選提名條例出爐　蔡英文親自徵召六都市長

▲民進黨中執會通過徵召林靜儀補選人事案，主席蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統﹑民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

備戰2022地方選舉，民進黨中執會3日通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」草案，據該條例規定，僅有民進黨執政屆滿的基隆市、新竹市、屏東縣將辦理初選，其他包含六都、爭取連任、非執政縣市均為徵召提名人選。民進黨秘書長林錫耀會後受訪表示，民進黨從來不是一言堂，尤其提名特別條例關係到重大遊戲規則，必須遵循黨內民主精神，「既然已經循民主程序、取得多數人認同，就是民進黨首要提名機制。」

根據民進黨中執會今天通過的「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」草案，分為直轄市、非直轄市兩大類制定提名規則，其中，直轄市長人選提名由黨主席、總統蔡英文徵召，經中執會通過提名；非直轄市部分，爭取連任縣市人選由主席提名經中執會通過後徵召；非直轄市且執政已屆滿縣市辦理初選，該條例將送11月14日全代會通過後底定。

林錫耀今天說明，2022六都首長候選人提名由黨主席依徵召辦法提名，確切徵召辦法，仍待中執會另訂之；非六都部分則將成立「2022年選舉對策委員會」，分為可再連任地區、連任屆滿地區與非執政縣市3種狀況。

林錫耀表示，可再連任的縣市長，只要透過選對會進行徵詢協調工作，經主席提名通過，就完備程序；執政連任屆滿縣市採初選，將先行協調，協調不成就登記初選，用民調決定提名人選；非執政縣市也是採徵召，若有不只一人競爭，就要協調競爭者有無同意的共同競爭機制，若沒共識，就必須由選對會提出方法來，例如以民調作為參考等，選對會最終會做綜合評量，提出人選給黨主席蔡英文徵召。

▲民進黨中執會通過徵召林靜儀補選人事案，秘書長林錫耀回應媒體提問。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨秘書長林錫耀。（圖／記者林敬旻攝）

遭嗆「派系的秘書長」　林錫耀一笑置之：提名都是根據民主程序

不過，強烈主張「全國縣市均採初選」的正國會中常委陳茂松對此大表不滿，會前受訪怒嗆林錫耀「欺上瞞下」、「是新潮流的秘書長不是黨的秘書長」、「王八蛋」、「不要臉」，並宣布缺席執會，拒絕為特別條例背書，也有15個地方黨部主委連署呼籲，2022縣市長提名應回歸全面初選機制。據悉，已有部分主委撤簽。

對於陳茂松會前發難，林錫耀中執會後接受媒體訪問說，民進黨從來不是一言堂，尤其提名特別條例關係到重大遊戲規則，必須遵循黨內民主精神；並為陳茂松緩頰說，陳是民進黨創黨前輩，一向獲得黨內敬重，蔡英文今天特別向他表達敬佩之意。

林錫耀表示，也許陳茂松認為唯有「全初選」才能體現民進黨追求民主的精神，但他要強調，民進黨處理黨內提名都是根據民主程序，例如過去從黨員投票演變成黨員加上幹部投票，後來改成最能反映民意的全民調，民進黨向來與時俱進提出提名辦法，訂定特別條例來處理每次的選舉，「既然已經循民主程序、取得多數人認同，就是民進黨首要提名機制。」

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
胰臟癌致死率95％！醫籲1症狀快掛急診
快訊／台南西港大橋傳溺水　警消搜救中
快訊／22歲男陳屍南港家中！母返家開門嚇壞崩潰
失婚男遭酒店蛇蠍女設局慘死　全身綁40公斤石塊丟河
男團未成年「多人運動」無碼片瘋傳！　母哀求：別再散播了
冷空氣升級！估下週首波冷氣團襲台　大台北急凍探14度
周董母校女學生「抽屜被倒滿飲料」！　教官冷處理：這不算霸凌
快訊／高雄首開全國之先！2大捷運站就能打疫苗　BNT、AZ都
美股創新高...專家卻驚喊「慘了」：2凶兆恐將崩盤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美國兩新任市長寫歷史紀錄　侯友宜：讓我們感受到民主可貴！

國民黨台中第二選區立委補選誰出線？　「最晚17日敲定」

快訊／北市全面禁止電子煙、加熱菸　禁菸場所使用最高罰1萬

台灣是對抗假訊息基地　歐洲議會盼借鏡經驗對抗外來干預勢力

歐洲議會訪團取經對抗假訊息　蘇貞昌：台灣非常有經驗

台裔吳弭當選波士頓市長　蔣萬安道賀「來自台灣的恭喜」

黨內互打遭嗆「王八蛋不要臉」　林錫耀一笑置之：民進黨非一言堂

台北熊好券預算政黨協商　國民黨團重提「重陽敬老金」闖關失敗

快訊／民進黨直轄市議員提名挺新人　民調加權1.2、門檻下修35歲

基進黨支持林靜儀參戰　喊話台派力挺「台灣隊聯軍」贏回民主灘頭堡

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

外送員疑為躲太陽「路中突停下」　他按喇叭提醒反被嗆：我又沒犯法

6.5萬買二手琴彈一半型號牌掉落　店家回「可拿白膠黏」男當場傻眼

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

美國兩新任市長寫歷史紀錄　侯友宜：讓我們感受到民主可貴！

國民黨台中第二選區立委補選誰出線？　「最晚17日敲定」

快訊／北市全面禁止電子煙、加熱菸　禁菸場所使用最高罰1萬

台灣是對抗假訊息基地　歐洲議會盼借鏡經驗對抗外來干預勢力

歐洲議會訪團取經對抗假訊息　蘇貞昌：台灣非常有經驗

台裔吳弭當選波士頓市長　蔣萬安道賀「來自台灣的恭喜」

黨內互打遭嗆「王八蛋不要臉」　林錫耀一笑置之：民進黨非一言堂

台北熊好券預算政黨協商　國民黨團重提「重陽敬老金」闖關失敗

快訊／民進黨直轄市議員提名挺新人　民調加權1.2、門檻下修35歲

基進黨支持林靜儀參戰　喊話台派力挺「台灣隊聯軍」贏回民主灘頭堡

她輕碰就全身痛「找不到原因」！醫證實：公主病惹禍　4種人注意了

快訊／宏碁旗下安碁取得宏基雲架構全部股權　以因應日前駭客入侵行動

2021桃園花彩節　11月6日起平鎮、大溪區接力綻放

宅配通今年前三季EPS 2.07元　第四季因五倍券與雙11進入最大旺季

險遭柯奐如拒絕出演MV　艾怡良認新歌讓她「心跳亂＋喘不過氣」

拿菜砸菲律賓人臉！南韓「種族歧視」引關注　網友質疑：不太合理

AV版《魷魚遊戲》續集進度曝光！　米砂揭「網站被2萬人癱瘓」補償

黑貓「賊手推玩具」全看不順眼　奴才心累：路過地方東西都掉下來

迎基礎建設大計　印度股市持續看漲

美國兩新任市長寫歷史紀錄　侯友宜：讓我們感受到民主可貴！

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

政治熱門新聞

前國防部長湯曜明辭世　蔡英文哀痛下令：軍方全力協助治喪

柯文哲「無視」監視器畫面曝光　網看完嗆爆呱吉：雙標打臉自己

誤觸開關！阿帕契「地獄火飛彈發射架」噴飛　軍方：已尋獲

周玉蔻揭顏家推動「刪Q」內幕：顏清標憂鎮瀾宮董事長職被拔掉

1.5萬人明年教召14天　這三個單位後備軍人要入列

96萬人久等了！台北「熊好券」5日抽籤

台南市議會「僅25人」出席！預算審查流會　詳細名單曝光

快訊／1000元「i原券」最後一波幸運兒　中籤號碼出爐

LIVE／民進黨備戰中二立委補選　徵召林靜儀

文湖線社區鋸樹沒防護　北捷怒求償

馬英九：怒控蔡英文背叛蔡同榮成「蔡殺投」

幕後／歐洲議會關切中國軍事威脅　史上首次官方訪台任務曝光

反萊豬懶人包一次看！　國民黨：民進黨陷美國於不義

他點名「教召先召林飛帆」　籲改制納入替代役

更多熱門

相關新聞

遭嗆「王八蛋不要臉」　林錫耀：民進黨非一言堂

遭嗆「王八蛋不要臉」　林錫耀：民進黨非一言堂

備戰2022地方選舉，民進黨中執會3日通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」草案，明定僅有民進黨執政屆滿的基隆市、新竹市、屏東縣將辦理初選，其他包含六都、爭取連任、非執政縣市均為徵召提名人選。不過，強烈主張「全初選」的正國會中常委陳茂松會前大表不滿，痛批民進黨秘書長林錫耀「王八蛋、不要臉」。對此，林錫耀在會後受訪時則表示，民進黨從來不是一言堂，「既然已經循民主程序、取得多數人認同，就是民進黨首要提名機制。」

快訊／民進黨直轄市議員提名挺新人　民調加權1.2、門檻下修35歲

快訊／民進黨直轄市議員提名挺新人　民調加權1.2、門檻下修35歲

快訊／不滿2022六都擬採全徵召　中常委譙「沒收黨內民主」

快訊／不滿2022六都擬採全徵召　中常委譙「沒收黨內民主」

憂「三接遷離」拖垮政府　林錫耀：台灣將跟中國一樣缺電

憂「三接遷離」拖垮政府　林錫耀：台灣將跟中國一樣缺電

傳林錫耀遭怨「沒收初選」　民進黨：提名非一人決策

傳林錫耀遭怨「沒收初選」　民進黨：提名非一人決策

關鍵字：

林錫耀陳茂松

讀者迴響

熱門新聞

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

理科太太協議離婚！憔悴現身法庭

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

農遊券最後一抽幸運號出爐！

「藝FUN券」最後一週抽籤出爐！

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

快訊／理科太太發聲認了離婚！130字惹心疼

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

莉婭不知懷孕就流產！謝和弦認「完全沒避孕」

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

正妹穿比基尼「三角洲異常凸起」

謝和弦爸婚前叮嚀「兒不適合生小孩」

美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面