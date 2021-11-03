快訊／民進黨2022大選提名條例出爐　蔡英文親自徵召六都市長

▲總統﹑民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

備戰2022地方選舉，民進黨中執會3日通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」草案，據該條例規定，僅有民進黨執政屆滿的基隆市、新竹市、屏東縣將辦理初選，其他包含六都、爭取連任、非執政縣市均為徵召提名人選。民進黨秘書長林錫耀會後受訪表示，民進黨從來不是一言堂，尤其提名特別條例關係到重大遊戲規則，必須遵循黨內民主精神，「既然已經循民主程序、取得多數人認同，就是民進黨首要提名機制。」

根據民進黨中執會今天通過的「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」草案，分為直轄市、非直轄市兩大類制定提名規則，其中，直轄市長人選提名由黨主席、總統蔡英文徵召，經中執會通過提名；非直轄市部分，爭取連任縣市人選由主席提名經中執會通過後徵召；非直轄市且執政已屆滿縣市辦理初選，該條例將送11月14日全代會通過後底定。

林錫耀今天說明，2022六都首長候選人提名由黨主席依徵召辦法提名，確切徵召辦法，仍待中執會另訂之；非六都部分則將成立「2022年選舉對策委員會」，分為可再連任地區、連任屆滿地區與非執政縣市3種狀況。

林錫耀表示，可再連任的縣市長，只要透過選對會進行徵詢協調工作，經主席提名通過，就完備程序；執政連任屆滿縣市採初選，將先行協調，協調不成就登記初選，用民調決定提名人選；非執政縣市也是採徵召，若有不只一人競爭，就要協調競爭者有無同意的共同競爭機制，若沒共識，就必須由選對會提出方法來，例如以民調作為參考等，選對會最終會做綜合評量，提出人選給黨主席蔡英文徵召。

▲民進黨秘書長林錫耀。（圖／記者林敬旻攝）

遭嗆「派系的秘書長」 林錫耀一笑置之：提名都是根據民主程序

不過，強烈主張「全國縣市均採初選」的正國會中常委陳茂松對此大表不滿，會前受訪怒嗆林錫耀「欺上瞞下」、「是新潮流的秘書長不是黨的秘書長」、「王八蛋」、「不要臉」，並宣布缺席執會，拒絕為特別條例背書，也有15個地方黨部主委連署呼籲，2022縣市長提名應回歸全面初選機制。據悉，已有部分主委撤簽。

對於陳茂松會前發難，林錫耀中執會後接受媒體訪問說，民進黨從來不是一言堂，尤其提名特別條例關係到重大遊戲規則，必須遵循黨內民主精神；並為陳茂松緩頰說，陳是民進黨創黨前輩，一向獲得黨內敬重，蔡英文今天特別向他表達敬佩之意。

林錫耀表示，也許陳茂松認為唯有「全初選」才能體現民進黨追求民主的精神，但他要強調，民進黨處理黨內提名都是根據民主程序，例如過去從黨員投票演變成黨員加上幹部投票，後來改成最能反映民意的全民調，民進黨向來與時俱進提出提名辦法，訂定特別條例來處理每次的選舉，「既然已經循民主程序、取得多數人認同，就是民進黨首要提名機制。」