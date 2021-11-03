快訊／民進黨直轄市議員提名挺新人　民調加權1.2、門檻下修35歲

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

備戰2022年地方選舉，民進黨中執會3日通過「2022年直轄市長暨縣市長、直轄市議員提名特別條例」，民進黨秘書長林錫耀指出，直轄市將由黨主席直接徵召，非直轄市亦採用徵召方式，唯獨任期屆滿的縣市須透過初選處理，亦即基隆市、屏東縣、新竹市等3縣市確定將辦理初選。

民進黨3日下午召開中執會，與會者轉述，今天有討論到4個議程，包括確定要召開黨代表大會、徵召前立委林靜儀投入台中市第二選舉區立委補選，並且通過直轄市長及縣市長提名辦法、直轄市議員提名辦法等。

其中，在直轄市議員部分，根據原本的草案規定，40歲以下的年輕人有加權，今天則改為35歲以下的年輕人可以在黨內初選民調中加乘1.2。

據今日參加中執會的與會者轉述，直轄市長將由主席徵召，非直轄市的縣市長則分為3類，分別為執政縣市、非執政縣市及2屆任滿的縣市，其中執政縣市、非執政縣市也是由主席親自徵召，只有2屆任滿的地方要辦理初選。換言之，目前將辦理初選的地區，包括基隆市、屏東縣、新竹市等3縣市。

另外，民進黨立法院黨團書記長蔡適應也在會中指出，既然黨中央確定要辦理初選，包括15位黨部縣市主委也都贊同，站在正國會的立場，當然希望可以擴大初選的縣市。基隆市長林右昌也說，對於持有不同意見的人，中央黨部應該溝通好，「畢竟黨是一體的」。

民進黨立委、中執委蘇治芬則認為，現任者是否一律直接徵召，還要要透過程序比較好，例如當時前雲林縣長李進勇要爭取連任，大家都覺得不會過，所以不一定現任優先就比較好。

民進黨立委、中執委蔡易餘受訪時表示，今天中執會講到直轄市議員的新人、年輕人民調各加權10%，他建議針對無父無母、無兄弟姐妹者的參戰者也要加權，民進黨主席蔡英文則認為，這樣下去加權會沒完沒了，所以很遺憾爭取失敗。

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