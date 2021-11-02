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社會 社會焦點 保障人權

基隆消防員值勤經過平交道　收9萬元罰單傻眼：第一次遇到

記者柯振中／綜合報導

基隆市消防局暖暖分隊的廖姓消防員，10月2日上午駕駛消防車，經過一處平交道時，柵欄突然降了下來，與車輛後方發生碰撞，當場折成2段。事後消防員收到罰單，要挨罰9萬元，還要賠償斷掉的柵欄，甚至還要吊扣駕照一年，讓他十分傻眼。

廖姓消防員10月2日上午駕駛消防車出勤，行經暖暖街的平交道，剛好碰上列車通過。等了一下子，柵欄緩緩升起，前方停等的3輛機車通過平交道，廖姓消防員也跟著駕車駛過，沒想到左轉的時候，柵欄突然放下，直接打在消防車後方，接著整根折斷。

鐵路警局接獲報案，派人前往處理，發現柵欄已經斷裂，現場進行修復後，才返回回報。事後調閱監視器畫面，鐵路警局認定，消防車闖越平交道，撞斷了柵欄，因此依法開出9萬元罰單，並吊扣駕照一年，還要賠償柵欄受損的修復金3,500元。

▼消防車值勤經過平交道，挨罰9萬元。（圖／《東森新聞》）

▲▼消防車值勤經過平交道，挨罰9萬元。（圖／《東森新聞》）

對此，廖姓消防員相當傻眼，當時正在值勤，看到柵欄升起，就往前通行，時間大約花了6秒，途中柵欄放下，但車身太長，根本還沒完全通過，第一次碰上這種狀況。

廖姓消防員向新北市事件裁決所詢問，被告知「對象是消防車」，可以依照相關規定，進行申訴，因此回到局內，告知主管事件。

▼消防車值勤經過平交道，途中柵欄放下、斷裂。（圖／《東森新聞》）

▲▼消防車值勤經過平交道，挨罰9萬元。（圖／《東森新聞》）

暖暖分隊隊長曾國憲表示，因為柵欄放下的時間較短，而消防車的車身較長，因此快要通過時，柵欄突然放下，才撞到消防車的車尾，後續會進行申訴。

也有資深消防員表示，消防車長7.8公尺、寬2.4公尺、高3.3公尺，平時想要駕駛，已經不輕鬆，而且暖暖街十分狹窄，撞斷柵欄也不是故意的，且就算現場有號誌、聲音，也很難判斷還有幾秒能通過，如今卻因此收罰單，支持申訴到底，討回公道。

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