親姊失蹤20年…基隆男急PO文：爸爸要出殯　靠他一小時內找到人

▲男子PO文尋找失蹤20年的親姊，不到一小時人找到了。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者柯振中／綜合報導

基隆一名男子2日發文求助，親姊姊失蹤20年，一直找不到人，近日父親往生，8日即將出殯，大家希望姊姊能到場，因此想透過網路的力量，動員群眾幫忙找人。沒想到，貼文發出不到一個小時，立刻有員警留言回應，已經找到人，讓網友大嘆「好厲害」。

這名李姓男子在社團「基隆人」發出尋人啟事，姊姊民國65年出生，身高約170公分，離家至今已有20年的時間，家人遍尋不著。

李姓男子表示，因為最近父親往生，8日即將出殯，希望姊姊能夠回家一趟，因此拜託網路上的群眾，若有消息的話，能夠致電與他聯絡，或是透過臉書私訊。

▼姊姊失蹤20年，發尋人啟事以後，不到一小時找到人。（圖／翻攝臉書／基隆人）



許多民眾看完以後，在下方留言建議，可以到出生戶籍的戶政公所查看，或是打電話報案協尋，這樣一來找到人的機會較大。

沒想到，貼文發出過不到一個小時，基隆市警第一分局第三組的許姓組長就在下方留言，李姓女子失蹤20年的案件，已經尋獲本人，但因為李姓男子留下的電話打不進去，一直轉到語音信箱，所以才在下方留言。

許姓組長的留言引起熱烈討論，不少網友在下方稱讚「好厲害」，竟然不到一個小時，就能找到失蹤20年的女子，效率值得表揚，「厲害！不愧是波利士大人！」

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