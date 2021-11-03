PO文尋失聯20年親姊！警浮出一念頭　1小時內完成他亡父遺願

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

基隆一名男子2日在臉書發文求助，因父親過世，希望能請大家幫忙協尋其失蹤20年的親姊姊，以完成父親的遺願。沒想到，發文不到1小時就有員警留言表示，「已經找到人」，讓網友驚呼，「好厲害」。對此，協助找到人的基隆市警第一分局第三組的許姓組長透露，他看到資訊後就立刻協助找人，利用大數據交叉分析，最終順利聯繫上女子，也讓一家人得以團聚。

▲李姓女子失聯20年，近日因父親過世，家屬在臉書PO文急尋，希望完成家父遺願。（圖／pixabay）

據悉，李姓女子疑似因家庭因素離家20多年，而這期間家人一直沒有到警局報案，直到近日李女父親過世才報警協尋，而其弟弟也在臉書社團「基隆人」發出尋人啟事。

李男表示，父親在世時心心念念的就是姊姊，一直想再見見寶貝女兒，但卻抱憾離世，而家屬為了達成父親遺願，才決定發動協尋，沒想到發文不到1小時，就有警方在貼文下留言，「已經找到人」。

▲許姓組長看到消息後立刻協尋，最終順利在家屬發文不到1小時內找到人。（圖／翻攝臉書／基隆人）

對此，許組長表示，當時他看到家屬報案資料，其中提及李父即將出殯，心中便浮現一念頭，「若是能趕在出殯前找到就好了」，隨後便利用大數據以及一些公開資訊交叉比對，最終順利聯繫上目前生活在彰化的李姓女子，並告知家屬正急於尋找她。

許組長透露，當時李女得知父親過世的消息後情緒相當激動，並同意將聯絡資訊轉給家屬，也承諾將會在近日返回基隆與家人團聚。

尋獲消息傳出後，該貼文也引起熱烈討論，不少網友在下方稱讚許組長，「好厲害」，竟然不到一個小時，就能找到失蹤20年的女子，效率值得表揚，「厲害！不愧是波利士大人！」