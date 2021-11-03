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林氏璧：別奢言與病毒共存！春節居檢鬆綁「高風險國該調整了」

▲▼我國自7月27日起調降國內疫情至二級警戒，但為防範Delta變異株持續傳播，邊境管制措施將持續進行,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心宣布，春節返台國人可採取10＋4返家檢疫。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

指揮中心日前宣布，明年1月春節國人返台將維持14＋7，自重點高風險國家入境仍須入住集檢所；不過自其他國家入境者，前10日可選防疫旅館或自費入住集檢所，依規定採檢陰性後4日可返家檢疫。對此，前台大感染科醫師林氏璧贊成邊境嚴守，直言在50歲以上族群未打滿2劑前，別奢言與病毒共存。

指揮中心日前宣布，因應明年1月春節國人明年返台，將維持14天檢疫期＋7天自主健康管理，重點高風險國家如英國、印度、緬甸等國家，仍需入住集中檢疫所，且須配合入住時與檢疫期滿分別進行PCR檢測，另自主健康管理期間之第6至7天以「家用快篩」採檢一次。不過自其他國家入境者，前10日可選擇防疫旅館或自費入住集檢所，依規定採檢陰性，後4日可搭防疫計程車回家持續檢疫。

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指揮中心指出，居家檢疫原則以一人一戶為原則，若同住家人打完2劑疫苗且滿14日，可一人一室檢疫。至於檢測方面，入境時要PCR採檢，檢疫第9～10天增加1次PCR採檢，由地方政府比照現行期滿PCR採檢作業，安排至醫院或因地制宜規劃PCR檢測，若結果為陰性者，檢疫第11天可搭乘防疫計程車返家進行第11～14天居家檢疫，居家檢疫期滿前1日再依規定進行PCR檢測即可，後續自主健康管理期間，不用再於第6～7天自行以家用抗原快篩試劑，進行1次快篩。

▲▼台北市政府實行「北捷專案」，10日在新光醫院團隊設置的科教館接種站安排包括站務、行車、清潔及保全人員等捷運第一線工作人員施打疫苗，莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲林氏璧認為，在50歲以上族群2劑疫苗沒打好打滿前，先別奢言與病毒共存。（示意圖／記者李毓康攝）

對於春節國人返台檢疫措施，前台大感染科醫師林氏璧提出個人見解「其實這沒什麼放寬」，仍維持14＋7的基調，且因後4天可返家檢疫，還多1次PCR，前14天總共要做3次。他表示贊成春節邊境嚴守，要放寬邊境入境隔離天數，是期末考才要做的事情，「要邁向期末考台灣還有很多準備要做」，在50歲以上較易重症族群未打滿2劑前，先別奢言與病毒共存。

至於有一說法「打完2劑就可以拿掉口罩，或回國就可以完全免隔離」，林氏璧認為太小看這隻病毒了！以國外經驗看來，口罩、檢查、疫苗必須併行，「不然Delta就是照樣燒起來給你看。」

林氏璧說，經由這2個月的專案，還有這一陣子境外移入一律病毒定序的資料庫，他認為可試著找出些規則，例如無症狀或有症狀的比例，有症狀者發病日多半集中在哪幾天，打過疫苗的突破性感染者是否較易無症狀，還剩下多少傳染力等等，皆可做為未來是否可縮減入境檢疫天數的科學依據。

針對日前指揮中心宣布高風險國家包含「印度、英國、緬甸」等國，林氏璧直言，「這好像太久沒有滾動式調整了，應該要改了！」目前全球都是滿滿的Delta病毒，且疫情比印度、緬甸嚴重的國家比比皆是，是時候該檢視與更動了。

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