12月「這措施」微鬆綁　醫：大家要小心一點

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心發言人莊人祥表示，會依據現有BNT與莫德納數量，來決定多少開放混打，目前正在最後精算。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男說，「你有沒有一直收到通知，要你去吃第二碗陽春麵（指AZ第二劑）？因為你若不吃，也是拿去餵豬啦。」他也提醒，12月中開始入境檢疫已經些微鬆綁了，大家要小心一點。

沈政男2日在臉書指出，「等待是值得的，要打就打最好的！當然，你如果要聽信那些吃兩碗陽春麵的人說什麼，喔，陽春麵也是不錯吃！跟牛肉麵差不多！那也是你的自由啦」；有沒有看到台大副校長、指揮中心專家小組召集人張上淳說，台大的莫德納混打試驗顯示，AZ+莫德納抗體反應與兩劑都接種莫德納相當，其中又以間隔8周效果，比間隔4周要好？

「哥，先前講了多少次了？」沈政男提到，其實混打相隔12周，保護力更好！相隔半年好上加好！而相隔一年，好到不能再好！AZ第一劑的免疫記憶可以儲存一年以上，幾乎不會衰退。

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▼沈政男認為，疫苗要打就打最好的。（圖／記者呂佳賢攝）

沈政男表示，大家把自己的保護力弄到最好，不只是保護自己，也可以提升群體免疫力，這是一種愛國的表現；12月中開始低風險國家入境就要改成「10+4」了，而高風險有哪些？英國、印度、緬甸，請問這三個國家有多少人來台灣？佔所有入境旅客不到一成！

沈政男指出，所以說這就等於12月中開始，入境檢疫已經些微鬆綁了，大家要小心一點！防疫當局必須考量各方利益，做出防疫手段調整，而這樣的調整是不是符合你的最大利益，自己去想清楚。

沈政男認為，你看中國大陸本土疫情有些壓不下來，那麼到了明年1月會有多少陽性案例進來台灣？如果這些人都去進行「10+4」，狀況會是如何？其他國家來的，更不用說了，他們隨便都是每天新增成千上萬例。

►本文獲得沈政男醫師授權。



▼12/4至明年2/14因應春節假期調整相關檢疫措施。（點圖可放大／指揮中心提供）



