像買「最新最好iPhone」　醫：接下來打mRNA疫苗就對了

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，不管你現在打什麼疫苗，接下來打mRNA疫苗就對了，因為這是醫學史上最重要的發明之一，就好像iPhone一樣，是劃時代的產品，你能不來湊個熱鬧嗎？

指揮中心發言人莊人祥指出，會依據現有BNT與莫德納數量，來決定多少開放混打，目前正在最後精算。沈政男2日在臉書說，「你有沒有一直收到通知，要你去吃第二碗陽春麵（指AZ第二劑）？因為你若不吃，也是拿去餵豬啦。」

沈政男認為，「等待是值得的，要打就打最好的！當然，你如果要聽信那些吃兩碗陽春麵的人說什麼，喔，陽春麵也是不錯吃！跟牛肉麵差不多！那也是你的自由啦」；有沒有看到台大副校長、指揮中心專家小組召集人張上淳說，台大的莫德納混打試驗顯示，AZ+莫德納抗體反應與兩劑都接種莫德納相當，其中又以間隔8周效果，比間隔4周要好？

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▲▼莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）



「哥，先前講了多少次了？」沈政男提到，其實混打相隔12周，保護力更好！相隔半年好上加好！而相隔一年，好到不能再好！AZ第一劑的免疫記憶可以儲存一年以上，幾乎不會衰退。

沈政男寫道，有人在問，如果混打莫德納，第三劑要再打莫德納，會不會缺貨？不會！因為，歐美打得差不多了，東西就會賣出來，否則也是拿去餵豬。

沈政男表示，不管你現在打什麼疫苗，接下來打mRNA疫苗就對了，因為這是醫學史上最重要的發明之一，就好像iPhone一樣，是劃時代的產品，你能不來湊個熱鬧嗎？什麼「打疫苗不是買車」？確實不是！而是打疫苗跟買手機一樣，要打就打最新而且最好。

►本文獲得沈政男醫師授權。