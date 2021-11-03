快訊／農遊券最後一抽幸運號出爐！　11組身分證末碼中888元

▲水保局副局長林長立親抽農遊券幸運號。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會推出每張面額888元農遊券，連續4週抽出88萬張，只要身分證尾數相同就能獲得。今（3日）上午10點30分進行最後一抽，獎號出爐，身分證尾數末三碼315、740、381、264、285、765、682、763、373、015、374，共11組幸運兒今下午5點會收到簡訊通知。農委會提醒，今中籤者要星期六（6 日）上午9點後才能領取。

最後一抽由水保局副局長林長立到場親自開出，並提醒抽中農遊券民眾必須下載農遊券APP，並依簡訊通知、指示輸入帳號、密碼登入，再點選APP中的票夾即可成功領券，前3週中籤者已可領券並使用。使用期限即日起至2022年4月30日，農遊券有8張100元、1張88元，可以分次使用，但不找零。

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▲農遊券最後一抽中籤人數。（圖／記者許展溢攝）



水保局指出，登記人數超過1194萬人，目前最新數字已有45萬人領券，今抽完第一階段農遊券後，還會有第二階段，只要在農遊券合作業者處，單筆消費滿1000元，可以開發票的登錄發票，不能開發票的就使用五倍券並且登錄，就能獲得1次週週抽大獎機會，以及參加明年2月9日第二波58萬張農遊券抽獎，消費滿2000元則有2次機會，依此類推無上限。相關農遊券訊息可上農遊券網站查詢，或洽業者客服專線07-9700275，以及消費者客服專線07-9752215。

首週幸運號為89、32、54、597、453、152，總計230695人可獲得。第2週50、13，有25萬6327名。第3週60、75，有26萬6441萬人中籤。