沒中農遊券別氣！　農委會曝「有第2階段」還能週週抽大獎

▲農遊券合作業者達3238家。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

農委會推出每張面額888元農遊券，第一階段今（3日）第4週最後一抽，共有11組幸運號。此次主辦的水保局表示，截至目前領券人數超過45萬人，領券率達60.21%，若還想獲得農遊券，就要參加第二階段明年2月9日第二波58萬張農遊券抽獎。

農遊券最後一抽幸運號出爐！ 11組身分證末碼中888元



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水保局提醒，今天11組幸運兒今下午5點會收到簡訊通知，但領券則要等到星期六（6 日）上午9點後，領了就能使用。此次合作業者達3238家，截至目前總領券數453655，已領券 409310，已使用13889、已使用完畢30456，總發券數 753472，領券率60.21%。

另外，今抽完第一階段農遊券後，還會有第二階段，水保局說明，只要在農遊券合作業者處，單筆消費滿1000元（不能用農遊券，只能使用五倍券或現金），可以開發票的登錄發票，不能開發票的就使用五倍券並且登錄，就能獲得1次週週抽大獎機會，以及參加明年2月9日第二波58萬張農遊券抽獎，消費滿2000元則有2次機會，依此類推無上限，滿千抽獎登錄金額已累計12,232,767，登錄數7440，登錄消費者（不重複）5113。

▲大獎包括產銷履歷好米一年份。



本次加碼好禮總價值超過1800萬元，獎項近5000份，分22週抽出，內容包括價值數千元1000份「農村好物驚喜箱」、「國產豬肉禮盒」、「國產羊肉爐禮盒」以及多項一年份禮品，如「產銷履歷蔬菜箱」和「青年精選鱻味禮盒」，另外在農村旅遊體驗上，除有農村Fun心玩、悠遊森林享折扣外，其中最大獎為價值20份5萬元「百家農場任意遊」。

水保局指出，相關農遊券訊息可上農遊券網站查詢，或洽業者客服專線07-9700275，以及消費者客服專線07-9752215。