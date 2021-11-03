10萬包養小20歲酒店妹！美豔蛇蠍女竟嫌少　設局誘殺純情男

記者唐詠絮／彰化報導

以為遇真愛卻被設局慘遭殺害棄屍，沒想到竟是一場桃花死劫！台北一名張姓男子(51歲)，在台北認識一名小20歲的酒店小姐林女(30歲)，竟陷入在溫柔鄉內，還每月給10萬生活費、買BMW送給對方，沒多久張男離奇失蹤還成為水流屍，溪湖警方抽絲剝繭下，發現林女涉有重嫌，設下桃花局奪命。

▲彰化林女涉嫌殺害張男。（圖／翻攝臉書）





▲彰化林女涉嫌殺害張男被移送聲押獲准。（圖／記者唐詠絮翻攝）

死者張男的友人昨(3)日在網路爆料，「從來沒想過，電視上的命案會發生在我的身邊。」，他進一步透露51歲張男在酒店結識小20歲的林女後，兩人同居，每月給十萬生活費包養、還買BMW新車給她，對女友寵愛有加。兩人交往沒多久後，竟有6名陌生男子闖入兩人的住所，號稱是林小姐的表哥們，說家族不允許他們交往，要把林小姐帶走，甚至一度還想把張男送給女友的新車開走。

張男的友人po文透露，原本以為2人關係已經結束，沒想到10月間已經分手的林女又出現了，聚會散場後兩人又手牽手離開，說要回到林女彰化鹿港老家，自此之後，張男就消失無蹤。不過離奇的是，張男消失後，帳戶裡的錢卻一直被提領，相隔兩個禮拜後終於找到張男，卻已經是一具冰冷屍體。

PO還指出，林XX你真的可惡至極，設局讓我兄弟去彰化找你，找人把他綁走，毆打，問出卡片密碼，還殺人棄屍，說你是拉基還侮辱了拉基！



▲張男被棄屍在埔鹽東螺溪。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方查出，10月29日，彰化縣埔鹽地區東螺溪邊，有民眾發現一具水流屍，經消防人員協助打撈上岸，因死者身上沒有證件，無法確認身分，且死因不明，警方立刻成立專案小組，經採集死者指紋特徵送刑事局比對，發現水流無名屍就是張男。

▲彰化林女涉嫌殺人。（圖／翻攝自爆料公社）

警方調閱監視錄影系統，立即報請彰化地檢署檢察官相驗外，同時採集死者指紋特徵送刑事局比對，發現與張男(51歲、台北市人)特徵符合，且張男日前已由家屬報案失蹤，並聯繫家屬到案確認死者身分，檢方進一步相驗遺體後發現疑似有他殺的傷口，經與台中市刑大共同偵辦，並發現林女涉嫌重大，立即報告檢察官核發拘票，昨夜拘捕林嫌到案。

林女到案後避重就輕，只坦承有跟張男同遊中起口角衝突，同行友人挺身而出，將張男殺死，並將他棄屍，其餘的不願意多說，目前警方依殺人罪將林女移送彰化地檢聲押獲准，目前警檢正在追緝同夥友人中。