大談差20歲父女戀！失婚男遇「桃花死劫」　離奇失蹤淪流水腐屍

記者唐詠絮／彰化報導

台北市一名張姓男子(51歲)離婚後以為遇到真愛，與在酒店結識、小20歲的林姓女子大談父女戀，不但大手筆包養，每個月給至少10萬元生活費，還買了BMW新車給林女開，沒想到卻是一場桃花劫，張男日前離奇失蹤，再被警方找到後，已漂浮在彰化埔鹽東螺溪畔，成了一具沒有名字的流水腐屍。

▲彰化林女涉嫌殺害男友張男。（圖／記者唐詠絮翻攝）

「設局讓我兄弟去彰化找你，找人把他綁走，毆打，問出卡片密碼，還殺人棄屍！」死者張男的好友在臉書「爆料公社」PO文，表示張男去年在台北的酒店認識了一個林姓酒店妹，「我兄弟馬上包養他，每個月給他至少十萬起跳，然後同居！」不料今年9月11日，突然有6位男子闖進張男租屋處，自稱是林女的表哥們，說家族不允許他們交往，要把林女帶走，「我兄弟尊重林小姐的決定，所以林小姐跟表哥們離開，離開前他們還要帶走我兄弟新買的BMW，因為我兄弟車子買林小姐的名字，但我兄弟沒讓她們開走車子。」

▲張男友人PO文控訴。（圖／翻攝自爆料公社）

事隔一段時間，張男與幾個好友相約吃熱炒，沒想到已經分手的林女卻突然出現，散場後還跟張男手牽手離開；好友指出，張男10月15日下鹿港，結果就此失聯，「我兄弟失聯之後，監視器畫面拍到林小姐拿著我兄弟的提款卡領了不少錢，11/1終於找到我兄弟了，但是他已經成為一具冰冷的遺體。」

▲張男屍體被棄置在埔鹽東螺溪。

警方調查，10月29日有民眾在埔鹽地區東螺溪畔發現一具流水腐屍，被發現時遺體已經腐爛難辨，經採集死者指紋與特徵比對，與失蹤的張男特徵符合，經深入調查，發現林女設有重嫌，全案與台中市刑大共同偵辦，在確認林女涉嫌重大後，已立即報告檢察官核發拘票，並於昨(2日)晚間拘捕林嫌到案。

林女到案後避重就輕，只坦承有跟張男同遊中起口角衝突，同行友人挺身而出，將張男殺死，並將他棄屍，其餘的不願意多說，目前警方依殺人罪將林女移送彰化地檢聲押獲准。

▲彰化林女涉嫌殺害張男被移送。（圖／記者唐詠絮翻攝）