疫情襲！月收65萬怎付208萬租金　美麗新淡海影城告房東盼降租

▲美麗新淡海影城向房東宏泰人壽要求將208萬租金，降租為41萬。（圖／翻攝自官網）



記者林冠吟／台北報導

新北市淡水區美麗新淡海影城，以每個月208萬餘元向宏泰人壽承租場地，但受到新冠疫情衝擊，來客人數呈現雪崩式下滑，因此對宏泰人壽提告，希望能將租金調降為每月41萬餘元。不過台北地院審理後，判影城敗訴。

判決書指出，美麗新淡海影城以每月208萬餘元，向宏泰人壽租下2樓經營，無奈卻受到疫情衝擊，去年年初，衛福部成立疫情指揮中心後，要求業者「提前部屬」，避免室內擁擠之群聚現況，增加呼吸道傳染病之傳播風險，要求國人避免不必要的外出活動，並須嚴格維持室內1.5公尺以上的社交安全距離，室內則須保持梅花座，拉大間隔。

美麗新指出，不過因為電影院的特性為在狹窄密閉的空間內，「戴口罩、不飲食、梅花座」大幅降低了消費者購票觀賞電影的意願；同年4月，文化部更指出電影院已「視同歇業」，美麗新淡海影城收入呈大幅赤字，要求房東宏泰人壽將原有208萬租金減為41萬元。

美麗新淡海公司提出銀行存摺顯示，證實其每月現金均明顯不足，需母公司與股東每月不斷挹注大量資金才得以勉強支撐，其二月存摺現金僅剩151萬餘元，完全無法支應租金208萬餘元。而今年最慘月營收更僅有65萬元，不足去年同期的5分之一，希望宏泰人壽能夠因此降租。

不過宏泰人壽強調，雙方在簽訂契約時租金分為「包底租金」與「抽成租金」，其中包底租金為美麗新淡海影城「至少」應給付給宏泰人數之金額為208萬餘元，抽成租金則視當年度影城實際營業額固定抽成，若當年度營業額超過1.4億元才會抽成，可見美麗新淡海影城在簽約時就已有詳細的營運風險評估，後因疫情而請求調整租金，違反誠實信用原則，要求駁回影城請求。

台北簡易庭審理後指出，宏泰人壽在疫情期間僅收取包底租金，並未收取抽成租金，也未因此而獲利，此外宏泰人壽也無對其他承租人降租，或刻意對影城予不降租的特別待遇，因此判影城敗訴，全案可上訴。