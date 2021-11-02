超嗨萬聖啪迎解封！泡菜妹「爆乳擠屁蛋」露點沒在怕　憂疫情再升溫

▲首爾梨泰院萬聖節當晚，不少人打扮成《魷魚遊戲》劇中人物。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓近來新冠肺炎單日新增確診數持續在1500至2000多人之間徘徊，儘管疫情沒有明顯降溫趨勢，政府仍決定從1日起轉換防疫體制，分階實施「與病毒共存」（Wtith Corona）；不過政策實施前的萬聖節（10月31），首爾市龍山區梨泰院人滿為患，不少年輕人以裸胸露臀、奇裝異服的打扮準備參加派對，餐廳、酒吧等自營業者期盼恢復商機。

根據《韓聯社》，南韓截至2日0時為止的完整接種率為75.6%、共有3880萬4772人接種2劑疫苗，儘管已達成分階實施「與新冠共存」的先決條件，但防疫當局觀察萬聖節當日的外出人潮後，還是表示憂心不已，預估新增確診數恐怕在1周後暴增，且Delta病毒的傳染力更強、潛伏期更短，將會集中在未接種疫苗的族群。

▲▼年輕女性打扮裸露（圖／翻攝自Youtube@Seoul 4K Walker）

南韓中央事故收拾本部社會戰略班長孫映萊（손영래）今（2）日在簡報會議時表示，目前完整接種2劑疫苗者的預防感染效果維持在60%以上、預防演變至重症與死亡的效果為90%，意即完整接種者演化至重症、死亡的機率僅為未接種者的10分之1。

孫映萊表示，未來若如實控管未接種者與突破感染者對疫情造成的影響，即便確診者規模比現今成長數倍，醫療防疫體系還是有能力承擔；不過，18歲以上未接種疫苗的人數比例仍占8%（約420至430萬人），如此龐大的人口基數，恐怕短期內無法停止病毒在這之間流傳。

在南韓鬆綁防疫政策的前夕，即萬聖節（10月31日），許多外國人與各種異國料理餐廳、酒吧聚集的首爾市龍山區黎泰院卻開始集中人潮，不少當地媒體拍下人群擠爆梨泰院街道的景象，其中不乏許多年輕人打扮成《魷魚遊戲》劇中人物。

▲▼首爾梨泰院萬聖節當晚人滿為患。（圖／達志影像／newscom）

Youtube頻道「Seoul 4K Walker」就在昨（1）日上傳萬聖節當日實際拍攝的梨泰院街道景象，其中不少年輕女性穿著單薄，打扮成兔女郎、女僕，還有人只穿上內衣、蕾絲內褲就直接上陣，圓渾的巨乳與豐臀就直接不害羞地外露，街上的行人直接向她們提出合照要求，維持近2年的防疫景象已不復存。

不少網友對此表示，「這些人穿著未免也太裸露了吧」、「難道不冷嗎」、「看得我快噴血了」、「那樣穿的人一般來說都是打工生啦」、「未經對方同意就拍攝穿著裸露的照片，算是性騷擾嗎」、「哇...真的一定要穿成這樣嗎？」

根據韓媒《京鄉日報》，南韓警察廳從10月29至31日之間，依照違反傳染病預防法取締非法營業的娛樂設施業者，其中取締101個案件、1289人。

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