▲有2組號碼的網友超崩潰，甚至自封「地獄倒楣鬼」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

交通部「國旅券」2日抽籤完畢，這次已是最後一輪，第四週的中籤號碼則為「02、17、32、82、87、93」。獎號一出，卻有2組號碼莫名超崩潰，就有人在PTT的Gossiping板上自封「地獄倒楣鬼」，貼文吸引超多同號現身「哭泣路過」、「報到+1，命啊！」另一組號碼則是相反過來的組合，「沒中半張券」也超傻眼。

稍早，國旅券中籤號碼一出，就有人在PTT的Gossiping板上發文，分享獎號並說「已經第四周了，應該沒有非洲人了吧？八卦版怎麼會存在不中獎的呢= =？」

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結果就有網友崩潰回文「地獄倒楣鬼62在此參見！」文中直批抽獎機制很無腦，畢竟每次抽出來的人數，都跟要求的數量差不多，「前2周沒中的，永遠就不會中了吧？你的人數就這麼多，大於要抽的人數怎麼可能抽到你？」認為會一直開重複的號碼，就是因為該組號碼人數較少，可以湊到剛好的數量，「沒中的地獄倒楣鬼乖乖洗洗睡吧QQQQQ！」

▲4週國旅券號碼已經全抽完。（圖／翻攝自五倍券官網）

留言處則是釣出同號碼的人，「同是62的人哭泣路過>"<」、「62路過，不過去年領了不少券，今年完全貢估」、「我也是62啦！給推」、「62報到+1，命啊！」還有另一組號碼也不禁問卦，就是62反過來的那一組，「現在是在歧視尾數26的人嗎？」直呼「我身分證字號尾數26啦！到現在還沒中半張券，啊不然現在是怎樣？」同號碼網友大喊QQ，「我也26啦」、「可憐哪，我也是QQ！」

另外，也有別的號碼爆氣，「05的，XXX」、「查了才發現37根本87」、「58路過，今年加碼券一整個很邊緣」、「58也沒中過，你不孤單」、「58+1啦！真的很北爛」、「66從上次到現在什麼都沒有QQ」、「X你X的，66咧？X」、「隔壁66我從上一次加碼就沒有」、「74貢估，XXXXXX」、「77，26都沒中。QQ！」