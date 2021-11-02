　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最後一抽國旅券！「26、62」莫名崩潰：地獄倒楣　路過也哭了

▲▼沒抽中加碼券。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲有2組號碼的網友超崩潰，甚至自封「地獄倒楣鬼」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

交通部「國旅券」2日抽籤完畢，這次已是最後一輪，第四週的中籤號碼則為「02、17、32、82、87、93」。獎號一出，卻有2組號碼莫名超崩潰，就有人在PTT的Gossiping板上自封「地獄倒楣鬼」，貼文吸引超多同號現身「哭泣路過」、「報到+1，命啊！」另一組號碼則是相反過來的組合，「沒中半張券」也超傻眼。

稍早，國旅券中籤號碼一出，就有人在PTT的Gossiping板上發文，分享獎號並說「已經第四周了，應該沒有非洲人了吧？八卦版怎麼會存在不中獎的呢= =？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果就有網友崩潰回文「地獄倒楣鬼62在此參見！」文中直批抽獎機制很無腦，畢竟每次抽出來的人數，都跟要求的數量差不多，「前2周沒中的，永遠就不會中了吧？你的人數就這麼多，大於要抽的人數怎麼可能抽到你？」認為會一直開重複的號碼，就是因為該組號碼人數較少，可以湊到剛好的數量，「沒中的地獄倒楣鬼乖乖洗洗睡吧QQQQQ！」

▲▼國旅券號碼。（圖／翻攝自五倍券官網）

▲4週國旅券號碼已經全抽完。（圖／翻攝自五倍券官網）

留言處則是釣出同號碼的人，「同是62的人哭泣路過>"<」、「62路過，不過去年領了不少券，今年完全貢估」、「我也是62啦！給推」、「62報到+1，命啊！」還有另一組號碼也不禁問卦，就是62反過來的那一組，「現在是在歧視尾數26的人嗎？」直呼「我身分證字號尾數26啦！到現在還沒中半張券，啊不然現在是怎樣？」同號碼網友大喊QQ，「我也26啦」、「可憐哪，我也是QQ！」

另外，也有別的號碼爆氣，「05的，XXX」、「查了才發現37根本87」、「58路過，今年加碼券一整個很邊緣」、「58也沒中過，你不孤單」、「58+1啦！真的很北爛」、「66從上次到現在什麼都沒有QQ」、「X你X的，66咧？X」、「隔壁66我從上一次加碼就沒有」、「74貢估，XXXXXX」、「77，26都沒中。QQ！」

►激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券才2899元

ET快訊
「i原券」今最後一抽！　10萬名幸運兒爽拿1000元
15歲妹校內自爆：與姊前男友激戰！　老師嚇到秒報警
疫苗涵蓋率8成可出國？指揮中心曝「考量條件」
《熱血司祭》男星趁懷孕偷吃女藝人！　前妻哽咽：恨死她
快訊／高雄超市持刀搶案　嫌犯落網曝原因
快訊／遇行車糾紛！　王金平隨扈當街掏槍
國旅券最後一抽！「2組號碼」莫名崩潰：地獄倒楣
增6人接種疫苗後死亡！莫德納4例最多　AZ、高端各1
台灣青少年打BNT「心肌炎」是美國2倍　指揮中心揭原因
快訊／我國首例！她打了「2劑AZ＋2劑BNT」仍確診
探視病危母「因檢疫沒見最後一面」　指揮中心曝鬆綁條件

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

重回亞太第一　台科大5件作品獲選德國iF設計新秀獎

「教召14天可查了嗎」傳說級網址曝光　鄉民狂抖：查了就中？

刷存摺驚見一筆「搶劫費」！真相曝...她傻眼：每個月都有

7.3萬名青少年陷危機　全長聯籲雙禁加熱菸與電子煙

不耐酸！大陸進口「史努比保鮮盒」溶出試驗超標　1200組退運銷毀

傳機師停飛轉行當臨時工　同業：誘因不高仍以休息為先

居檢10+4鬆綁「人性最大考驗」！若有違規最高開罰百萬

增6人接種疫苗後死亡！莫德納4例最多　AZ、高端各1例

11月開放混打！莊人祥透露「混莫德納、BNT都可能」最後精算中

疫苗涵蓋率達8成可出國？指揮中心曝「考量條件」：商務可能提早開放

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

圓父親遺願女兒心碎海邊灑骨灰 詭異大風一吹...爸爸被她吃下肚

海巡隊員泳池尾隨女生進更衣室　手機偷拍洗澡一露餡秒騎車逃離

走錯路！轎車左轉道「直接煞停」　貨車為閃避衝分隔島...撞斷燈桿

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

重回亞太第一　台科大5件作品獲選德國iF設計新秀獎

「教召14天可查了嗎」傳說級網址曝光　鄉民狂抖：查了就中？

刷存摺驚見一筆「搶劫費」！真相曝...她傻眼：每個月都有

7.3萬名青少年陷危機　全長聯籲雙禁加熱菸與電子煙

不耐酸！大陸進口「史努比保鮮盒」溶出試驗超標　1200組退運銷毀

傳機師停飛轉行當臨時工　同業：誘因不高仍以休息為先

居檢10+4鬆綁「人性最大考驗」！若有違規最高開罰百萬

增6人接種疫苗後死亡！莫德納4例最多　AZ、高端各1例

11月開放混打！莊人祥透露「混莫德納、BNT都可能」最後精算中

疫苗涵蓋率達8成可出國？指揮中心曝「考量條件」：商務可能提早開放

團體8人變6人、熬1年9月空白期　韓女團唱到一半「抱成員痛哭」

仁武保母遭私刑「女嬰爸認了動手」：影片公布非常好！好友鳳梨回應4字

甜瓜重返尼克巔峰期？場均得分創近5季新高　有望挑戰最佳第6人

重回亞太第一　台科大5件作品獲選德國iF設計新秀獎

遇洪水滅園1861名遊客不退票力挺　景區重啟送「10年免門票」VIP

奇蹟？瀕危加州禿鷹竟「處女生子」　專家驚：驗DNA找嘸爸

4千萬「漏尿之毒」遭神解封　「補腦發財」變環島逃亡

亞歷鮑德溫「片場曾3次走火」！　工作人員爆：劇組為省錢不顧安全

14歲女友拒絕做愛　19歲小爸爸氣炸！1月大親兒「直接丟進馬桶」

「再生性根管治療」、「活髓治療」　帶來根管治療新突破

全台最荒涼車站！一年僅283人搭乘 無驗票員...網：自己走快嚇死

生活熱門新聞

最後一組國旅券中獎號碼出爐！　60萬幸運兒擁千元

國旅券60萬份今最後一抽　身分證末碼相同爽拿千元

World Gym宣布「不再提供毛巾」！即起30天內可無條件解約

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

嫌iPhone 13耗電超快！他找出兇手「官方也認了」

國旅券加碼好康！100份住宿券大放送

暖爸約兒老師泡溫泉！激情啪啪下場慘了

女客「陽明山泡裸湯」竟有男員工闖入　櫃台回應網友全喊告

睡前滑A片驚見「本土區」12部老婆作品

「骨灰罈紅茶」換新色　網笑：更莊嚴了

政府打房「打到房價突暴漲」！　鄉民看1數據噴淚了

台大「AZ+莫德納」混打！張上淳曝最新進度

排隊名店「車違停」爆炸多！開3千多張罰單

今起KTV、健身房免戴口罩了！「13項最新鬆綁措施」一次看

更多熱門

相關新聞

抽到國旅券「少1動作」GG　他愣：有救嗎

抽到國旅券「少1動作」GG　他愣：有救嗎

交通部觀光局推出了面額1000元的國旅券，今（2）日已經完成最後一週的抽獎活動。就有網友發文表示，他的家人好不容易成為幸運得主，但他事後才發現，家人起初根本沒有勾選加碼券，「還有救嗎？」大票網友看到貼文後，都只能搖頭說「沒救了！」

「反正我很閒」最強神作！網喊1台詞爆共鳴

「反正我很閒」最強神作！網喊1台詞爆共鳴

4組天選之人抽中3張券！「這組00」超強運

4組天選之人抽中3張券！「這組00」超強運

國旅券最後一抽！　2組天選號碼回流

國旅券最後一抽！　2組天選號碼回流

國旅券加碼好康！100份住宿券大放送

國旅券加碼好康！100份住宿券大放送

關鍵字：

國旅券身分證號碼摃龜倒楣PTT

讀者迴響

熱門新聞

最後一組國旅券中獎號碼出爐！　60萬幸運兒擁千元

國旅券60萬份今最後一抽　身分證末碼相同爽拿千元

男星「心臟病突發驟逝」享年59歲　好友悲痛送別

許維恩被抓包「車上私會嫩弟」…2人關係曝光！

World Gym宣布「不再提供毛巾」！即起30天內可無條件解約

台灣嫩妹「杜拜淘金」淪禁臠！　為了20萬險葬身沙漠

泡湯忽有男子闖進！陽明山天籟道歉了

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

台男偶像爆「睡老闆」　被抓包扯：圈內習慣多人

仁武保母遭私刑片瘋傳！　警方回應了

「統一後台灣省買房怎麼選？」　他點名這城市

熬過50次化療…余苑綺罹直腸癌「氣色變了」曬近況

身分證3個2免費吃牛排！證件優惠包

開車按喇叭竟被亮槍！警圍捕驚見後座是王金平

嫌iPhone 13耗電超快！他找出兇手「官方也認了」

更多

最夯影音

更多
超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻
李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面