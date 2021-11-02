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新式教召14天射擊、戰鬥教練時數翻倍　邱國正：不完全是因為敵情

記者林銘翰／台北報導

國防部明年起將試行教召「1年1訓、1次14天」，並規劃將射擊、戰鬥教練時數翻倍，國防部長邱國正2日表示，國軍很多作為都要與時俱進，其中的理由很多，不完全是因為敵情，沒有完全因為敵情做大幅度的調整。對於教召新制在網路上掀起七年級生批評，邱國正說，年輕人在不了解的狀況下，就突然冒出一個反應，「他可能不知道、不抱任何期望」，但是在成長當中、服完兵役了，可能就會有所改觀。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

行政院長蘇貞昌2日下午率領相關部會首長，赴立法院繼續進行施政總質詢。邱國正會前受訪時表示，很多作為都要與時俱進，其中的理由當然很多，如果是自己發覺有哪方面的能力不夠，國軍都要逐步加強。

邱國正說明，這不完全是因為敵情，「假如跟著敵情要走的話，好像敵人怎麼樣我們就變，不勝其擾」，國軍做任何工作都會有檢討會，就是要檢討出原因及不足的地方，需要強化就會納入以後的訓練改進，這是一個很完整的作為，並沒有完全因為敵情做大幅度的調整。

談及在野黨立委主張，替代役應比照後備軍人延長教召天數，邱國正則說，國防部沒有管替代役，假如要這麼做的話，都需要經過一番討論，國防部跟內政部之間一定要協調，任何一樣工作的推動，部會之間的協調工作都很重要。

此外，台灣民意基金會稍早公布「兩岸軍事危機下的台灣民意」最新民調，結果顯示，有47.6%民眾認為蔡政府面對中共可能武力犯台，並未做好準備，另有43.7%民眾認為準備充分。

對此，邱國正表示，「戰爭要準備的話，他永遠會嫌不足的」，尤其年輕人沒有經驗的話，情緒就會馬上直接反應，「我們不會去怪他，畢竟可能經驗或各方面不了解」。

邱國正說，年輕人在不了解的狀況下，就突然冒出一個反應，「他可能不知道、不抱任何期望」，但是在成長當中、服完兵役了，可能就會有所改觀，「我也年輕過，我以前也矇懞懂懂過」。

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