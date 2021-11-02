快訊／1.5萬人明年教召14天「12月公布日程」　戰鬥訓練時數+44小時

記者蘇晏男／台北報導

明年起國防部試行14天教召新制，採一年一召、「後退先用」原則。國防部全民防衛動員室副主任馬家龍少將今（2日）進一步指出，明年採新舊制並行，14天者以2次召集計算，預計1萬5千多人受徵召，將於12月上網公告教召日程及寄發動員召集預告書；另外，在課程實施上，射擊時數及行軍時數將增長。

▲14天新制教召行軍時數增長。圖為特指部行軍。（圖／軍聞社）

國防部2日召開例行記者會，由馬家龍報告明年教召執行作法。馬少龍指出，明年採舊新制並行 舊制是5至7天，結合單位作戰任務，採照訓中心輪訓或部隊自訓方式實施，預計9萬7千多人；14天新制則採局部試行，規劃以作戰區為單位，於1至3季，由三軍司令部及後備指揮部，計25個營（連）1萬5千多人實施驗證，並於第4季完成試行成效檢討及各項評估，以未後續政策研修及部隊訓練執行的參據。

在課程規劃上，馬家龍表示，射擊及戰鬥技能為部隊作戰根本，為使召員適應各種作戰形態，訓練內容配合期程調整，置重點於專長複訓、射擊訓練、組合訓練、戰鬥教練及災害防救。第一周，著重在射擊訓練，射擊時數從12小時調至28小時且增加彈藥數量，例如步槍從21發子彈增加至45發子彈；第二周則以戰鬥教練為重點，採戰術行軍結合戰鬥間各種狀況處置及宿營，時數從12小時調整56小時；待課程結束後，會實施實作測驗。

「為降低後備軍人在職場工作壓力，保障接受召集的相關權益，擬定各項配套措施，藉以鼓勵後備軍人積極參與召集訓練，並爭取企業支持。」馬家龍說，第一、放寬企業和免條件：為兼顧國家安全及減少雇主負擔，經常雇用員工數20人以下的中小企業，有2人以上員工同時教召，有影響營運之虞，經擇定半數以下員工，可憑相關證明，辦理免除本次教召。

第二、召集公平性：依兵役法施行法規定，教召於退伍後8年內，以4次為限，每次不超過20天；但因應明年試行的14天新制較舊制增加1倍，為符兵役公平性，參與新制應召員以2次召集計算。第三、公告教召日程：將於2021年12月上網公告教召日程及寄發動員召集預告書。