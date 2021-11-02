共軍犯台第一波死傷24萬？　邱國正駁斥「沒有國家這樣算」

▲國防部長邱國正（右）今赴立院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

近期有媒體報導，共軍若犯台國軍第一波恐死傷恐逾24萬人，對此，國防部長邱國正2日在立法院備詢前受訪說，這個說法「問題很大」，數據是第一波如果要動員的話，可以有20餘萬人接受動員，不是說第一波傷亡這麼多人，沒有國家是這樣算的。

立法院今天繼續邀請行政院長蘇貞昌率部會首長進行施政總質詢。邱國正會前被問及媒體報導共軍犯台死傷一事，駁斥該說法「這個問題很大」，沒有講第一波傷亡多少人的，當初的數據是講，如果第一波動員的話，第一波有20餘萬人分批接受動員，不是說第一波傷亡這麼多人，沒有國家這樣算的，這當中可能有誤會，特別要向外界說明。

此外，針對陸軍司令部今年10月至2025年3月將投入新台幣144萬元，在美國陸軍「某基地」租用連絡官辦公室，邱國正說，這也是行之有年，因為有些工作人員固定駐紮在這些地方，也是駐了很多年。

媒體追問，台灣總統蔡英文日前接受CNN專訪時，首次證實有美軍在台灣協助台軍訓練，陸方痛罵此舉是挑釁；邱國正說，他從不認為我方在挑釁什麼，美軍是「助」台，有人員以顧問、助教名義到這邊來協訓，分批過來、訓完以後就離開，這與部隊駐紮完全兩樣。