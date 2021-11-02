「教召14天可查了嗎」傳說級網址曝光　鄉民狂抖：查了就中？

▲教召新制曝光，讓一票台男好崩潰！（圖／翻攝國防部發言人）



網搜小組／劉維榛報導

2022年將試行「14天教召新制」，一度讓七年級生崩潰哀號「搞一堆大叔有屁用？」而國防部2日澄清，屆時選員以「後退先用」、8年內退伍為原則，預計約1.5萬人。對此，一票鄉民剉咧等求問「教召14天開放查詢了嗎」，還另曝「屢試不爽」的都市傳說。

一名男網友在PTT驚恐表示，聽說明年教召改14天，「阿肥當兵也才80天，教召就要14天」太誇張了吧，名單出來了嗎可以查了嗎？好可怕哦！」

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文章曝光後，一票網友露出篤定的表情警告，「誰查誰中～保佑」、「查了就中了」、「有查詢的視為充滿愛國熱忱，依IP儘先召集（誤）」、「你已經中了」、「請正名，報名系統」、「快上！我ok你先查」、「幫仇人登記一下」。

事實上，不少退伍民眾一臉怨懟表示，在完全沒有心理準備之下，就錯愕收到教召信件，且短短1至2周就要回營區進行「專長訓練、實彈射擊、災害急救，實彈射擊」等訓練。原來國防部官後備軍人網路服務臺網站，就可一鍵查詢「當年度的召集資訊」。

▲教召一鍵查詢！（圖／翻攝後備軍人網路服務臺網站）



本站報導，國防部全民防衛動員室副主任馬家龍少將2日指出，明年採新舊制並行，14天者以2次召集計算，預計1萬5千多人受徵召，將於12月上網公告教召日程及寄發動員召集預告書。

針對課程規劃上，第一周，著重在射擊訓練，射擊時數從12小時調至28小時且增加彈藥數量，例如步槍從21發子彈增加至45發子彈；第二周則以戰鬥教練為重點，採戰術行軍結合戰鬥間各種狀況處置及宿營，時數從12小時調整56小時；待課程結束後，會實施實作測驗。

另外，召集公平性部分，依兵役法施行法規定，教召於退伍後8年內，以4次為限，每次不超過20天；但因應明年試行的14天新制較舊制增加1倍，為符兵役公平性，參與新制應召員以2次召集計算。第三、公告教召日程：將於2021年12月上網公告教召日程及寄發動員召集預告書。