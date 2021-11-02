國防部駁7年級生為主　14天教召「後退先用」8年內退伍為原則

▲陸軍逐年翻修甲車，未來將轉交部分原甲車供後備部隊使用。圖雲豹甲車。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

明年起國防部試行14天教召新制，採一年一召。國防部全民防衛動員室副主任馬家龍少將2日，澄清新制教召以7年級生為主且教召年限延長至15年非屬實，選員以「後退先用」、8年內退伍為原則。另外，馬家龍也指出，陸軍規劃逐年翻修甲車，待新式甲車獲撥之後，原甲車會轉給後備部隊使用。

國防部2日例行記者會說明教召施行規劃。針對新制教召以7年級生為主是否屬實？未居住戶籍地應召員的教召令將如何送達？馬家龍表示，教召選員以後退先用、8年內退伍為原則，新制教召以7年級為主，以及網路盛傳延長至15年監管，均非屬實，而試行14天新制召員為7天舊制的兩倍，會以參加兩次的方式註記。另外，未居住在戶籍地的召員，可以在召訓前的55天檢附相關證明，到各縣市後備指揮部的平台辦理教召令指定地點送達作業。

明年新制教召施行後，若有相關問題須查詢，聯絡窗口為何？馬家龍說，會預先寄發教召預告書，並且提供相關QR Code連結，掃描後將會連結至後備軍人網路平台的召集查詢系統，若為年度要員且教召的話，頁面會顯示動員符號、動員部隊、召訊日期、地點及天數說明等；若為年度要員但無教召，頁面僅顯示動員符號、動員部隊等；如果非年度要員，頁面則不會顯示上述相關資訊。

針對明年新式教召施行，國軍接訓能量是否足夠？人員場地如何規劃？馬家龍指出，每年會考量部隊任務、場地、容量、師資、器材等因素，規劃由三軍司令部及後備指揮部來局部試行，預計約1.5萬人；接訓部分，會以各作戰區為單位區分三季來實施，第四季成效驗證，藉以檢討、滾動式修正，相關人員、訓場以及駐用空間目前都額滿。

媒體詢問，國防部去年於立法院實施後備戰力專案報告時，表示將移撥一部分戰甲車提供後備部隊使用，請問會維持該政策嗎？目前進度是？馬家龍回應，由陸軍規劃中，目前是逐年翻修，以及新式甲車獲撥之後，員甲車會轉給後備部隊使用。

對於明年教召試行，哪些人會改為14天教召？是否因所屬單位而異？14天教召後備軍人將屬甲乙丙種後備旅哪種？馬家龍說，這由各軍司令部或指揮部按照作戰屬性及任務，點選單位來試行，並因部隊專長缺員需求來選召訓，目前大概既有新訓旅、縣市後被旅等單位，年度共召訊25個單位；會分由第三、四；五作戰區來施行，區分為第一季陸軍203旅等五個單位、第二季由104旅的4個單位。

至於新式教召改14天，將依據後退先用原則，但依軍方現行制度，每個後備納編單位的官兵並非同時退伍，如此一來，需要修改制度？馬家龍表示，後退先用是保持後備部隊精壯，優先選用8年退伍的後備軍人，選用方式主要是用軍種、階級、專長、戶籍地相符等條件，目前系統都用這種選人，沒大幅度調整。