無糖飲料不是真的無糖！消基會調查10件飲料都添加1到3種甜味劑

▲消基會公佈市售飲品與蜜餞檢測結果。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

隨著民眾越來越重視健康，不少飲料都宣稱無糖、低糖、低熱量或主打清爽訴求，但根據消基會針對市售10件飲品調查顯示，皆添加1到3種甜味劑，雖然各國目前甜味劑對人體健康影響至今尚無定論，但建議消費者飲用前看清楚，尤其是控制體重或患有糖尿病消費者，因為「天底下沒這麼好的事」，可以吃喝很愉快，卻對身體沒負擔。

為讓食品更好吃或賣像佳，市售食品經常添加甜味劑與漂白劑二氧化硫（亞硫酸鹽類），而甜味劑種類繁多，目前政府允許添加於食品的甜味劑共26種，另二氧化硫是一種漂白劑，也屬於合法的食品添加物，但甜味劑與二氧化硫食用過量，仍會影響身體健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為瞭解甜味劑與二氧化硫對飲食習慣與身體健康的影響，消基會在今年7月針對雙北的量販店、福利中心、便利商店與線上購物等販售通路，購得10件飲料類樣品與15件蜜餞類樣品，並在今天公布檢測結果。

消基會表示，上述宣稱低糖或無糖25件的飲料及蜜餞類食品檢測結果，絕大多都是合格，僅有「泰國頭等倉果乾」成分未標示「紐甜」卻檢出成分，雖檢出量符合規定，但仍涉及標示不實，主管機關可要求業者限期收回，改正前不得販售，若屆期仍未改善，可處罰3萬到300萬元。

▲消基會調查10件市售飲品都添加1到3種甜味劑。（圖／記者許敏溶攝）

另在市售15件蜜餞類食品當中，消基會表示，針對二氧化硫檢測，其中有5件檢出有二氧化硫，但檢出量都符合規定，另10件沒有檢出二氧化硫；另在甜味劑部分，25件當中，23件檢出1到3種甜味劑，但都符合政府標準，僅有上述「泰國頭等倉果乾」標示不實。

消基會檢驗長凌永健進一步說明，按照政府規定，無糖或低糖定義，是指100克含量低於0.5克，這次檢驗的10件飲品都符合，但一般民眾看到標示無糖或低糖，可能認為就是0跟1的差別，可能會誤導一般民眾，建議廠商可以再標示清楚一些，也請民眾看清楚標示，因為「天底下沒這麼好的事」，可以吃喝很愉快，卻對身體沒負擔，這是不可能的。